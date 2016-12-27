Судьба Александра Новикова и Михаила Шилиманова под вопросом: в Екатеринбурге рассмотрят жалобы их адвокатов

В Свердловском областном суде в четверг, 29 декабря, будут рассмотрены апелляционные жалобы уральского барда Александра Новикова и бизнесмена Михаила Шилиманова.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Первым делом суд рассмотрит обжалование домашнего ареста екатеринбургского артиста Александра Новикова. Его апелляция состоится в половине десятого утра. Затем свое задержание под стражей обжалует Михаил Шилиманов. Обжалование состоится в 12 часов дня.
Напомним, что по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга уральский шансонье Александр Новиков был помещен под домашний арест до 22 февраля 2017 года, а Михаил Шилиманов заключен под стражу до 18 февраля этого же года на время следствия.
Все материалы по этому уголовному делу читайте здесь
- Речь идет об уголовном деле о мошенничестве в коттеджном поселке «Бухта Квинс», где без жилья остались 64 пайщика. Новиков и Шилиманов являлись бизнес-партнерами в этом проекте.
- Согласно материалам уголовного дела, Новиков и Шилиманов с 2010 по 2012 годы выводили деньги, собранные с пайщиков ЖСК «Бухта Квинс».
- В частности, Михаил Шилиманов участвовал в хищении 41 миллиона рублей, Александр у Новикову вменяется 35,6 миллиона рублей.
- Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).
- Обоим грозит 10 лет лишения свободы.