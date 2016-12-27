Судьба Александра Новикова и Михаила Шилиманова под вопросом: в Екатеринбурге рассмотрят жалобы их адвокатов

В Свердловском областном суде в четверг, 29 декабря, будут рассмотрены апелляционные жалобы уральского барда Александра Новикова и бизнесмена Михаила Шилиманова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Первым делом суд рассмотрит обжалование домашнего ареста екатеринбургского артиста Александра Новикова. Его апелляция состоится в половине десятого утра. Затем свое задержание под стражей обжалует Михаил Шилиманов. Обжалование состоится в 12 часов дня.

Напомним, что по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга уральский шансонье Александр Новиков был помещен под домашний арест до 22 февраля 2017 года, а Михаил Шилиманов заключен под стражу до 18 февраля этого же года на время следствия.