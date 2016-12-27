В Кольцово можно будет оплатить все долги в круглосуточном режиме до 9 января

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Со среды, 28 декабря, в аэропорту Екатеринбурга «поселились» судебные приставы. Как рассказали в УФССП, все должники смогут выехать за рубеж на отдых, если перед путешествием тут оплатят свои штрафы.
Снять ограничение на выезд за пределы РФ, оплатив свою задолженность, можно будет круглосуточно до 9 января 2017 года.
— В период предпраздничных и праздничных дней Управлением Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организован круглосуточный пост в международном терминале аэропорта «Кольцово», где граждане смогут решить вопрос с ограничением права на выезд за границу в связи с долговыми обязательствами в течение двух часов на месте. Также к сотрудникам могут обратиться граждане, которые ограничений не имеют, но хотят встретить Новый год без долгов, — отметили в УФССП.
- В отношении более 40 тысяч жителей Свердловской области в 2016 году вынесены постановления о временном ограничении на право выезда из РФ.
- Узнать о задолженности и оплатить ее можно на сайте УФССП России по Свердловской области.
- В круглосуточном режиме также заработал телефон информационного центра Управления: (343)362-27-92.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!