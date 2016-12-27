В Екатеринбурге введут два тарифа для оплаты проезда на общественном транспорте

Вероятно, одним из них будет «90 минут».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
В Екатеринбурге разработали два варианта повременных тарифов, написал 28 декабря портал itsmycity.ru. В Администрации Екатеринбурга рабочая группа представила свой новый проект.
— Первый тариф подразумевает время, за которое пассажир добирается с работы до дома – так сейчас ездит 90% народа. Второй тариф соответствует максимальному времени, за которое можно добраться из одной предельной точки города до другой, — цитирует e1 главу комитета по транспорту Игоря Федотова.
Вероятно, одним из тарифов станет «90 минут», который обсуждали еще раньше. Стоимость проезда новых повременных тарифов пока неизвестна. Как отметил Игорь Федотов, больше, чем сегодня, люди платить не должны.
- Новая транспортная схема общественного транспорта будет внедрена в Екатеринбурге к июлю 2017 года.
- Стоимость проезда в метро планируют все-таки повысить до 29 рублей.
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