В Екатеринбурге дом престарелых превратили в резиденцию Деда Мороза

Организаторы акции провели экскурсию по резиденции для детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Екатеринбурге дом престарелых на день стал резиденцией Деда Мороза, сообщает Life.ru 27 декабря.

Организаторы акции превратили дом престарелых на выходные в резиденцию Деда Мороза и провели детям экскурсию по нему. Здание дома украсили снаружи гирляндами, тропинку к нему - красными огнями, в большой комнате поставили елку, а жильцы дома переоделись в красные колпаки и тулупы.

Детям рассказали, что в резиденции живут только те Деды Морозы, которые вышли на пенсию. Здесь они отдыхают, читают письма от малышей и упаковывают подарки. По легенде, бабушки - жены Дедов Морозов, которые очень трудолюбивы и потому всегда оставались за спиной своих мужей.

Чтобы получить подарок от Дедов Морозов, дети пели песни и читали стихи. Один маленький посетитель очень удивил бабушек и дедушек, спев песню на немецком языке.

По словам организаторов, с помощью такой акции они попытались объединить интерес и радость для людей двух разных возрастных категорий. Организаторы надеются, что в будущем году многие компании и бренды последуют их примеру и сделают резиденции Дедов Морозов в других екатеринбургских домах престарелых.

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