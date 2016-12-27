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Увидел опасную «катушку» – сообщи: в Екатеринбурге идет операция «Горка»

Увидел опасную «катушку» – сообщи: в Екатеринбурге идет операция «Горка»
16+
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу
К настоящему времени выявлены и засыпаны стихийно образовавшиеся скаты в Чкаловском и Орджоникидзевском районах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Полиция Екатеринбурга вместе с коммунальными службами выявляют горки и наледи, выходящие на проезжую часть, сообщает сегодня, 27 декабря, отделение по связям со СМИ городского УМВД.

В Екатеринбурге ищут горки и наледи, выходящие на проезжую часть

Каждый год в зимнее время в уральской столице появляются стихийные горки и наледи, выходящие на проезжую часть и грозящие серьезной опасностью несовершеннолетним. Дети и подростки любят по ним скатываться и таким образом рискуют угодить под колеса проезжающего транспорта. 

Чтобы снизить  количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сотрудники полиции проводят операцию «Горка», которая стартовала 1 декабря 2016 года и продлится до 1 марта 2017 года.

С детьми проводят беседы об опасности «катушек»

Госавтоинспекторы вместе с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних, общественниками и представителями коммунальных служб обходят территории с целью обнаружения опасных «катушек». Кроме того, с детьми и их родителями ведутся беседы о возможных последствиях катания с опасных гор.

К настоящему времени выявлены и засыпаны стихийно образовавшиеся скаты в Чкаловском и Орджоникидзевском районах.

Горожан просят сообщать о стихийных горках

УМВД России городу Екатеринбургу обращается к горожанам с просьбой при обнаружении опасных горок и скатов, выходящих на проезжую часть, сообщать по телефону (343)263-19-02 или в местную управляющую компанию, специалисты которой ликвидируют спуски противогололедными материалами. По указанным адресам выезжает спецтехника, и горки засыпаются специальной смесью.

  • В прошлом году во время рейдов в Екатеринбурге было выявлено и ликвидировано 48 опасных горок и скатов.

 

 

 

 

 

 

 

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Лилиана Голава, 28.12.2016, 18:41
Тэги: ДТП, Дети, Семья
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