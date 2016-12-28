«Не страшна тюрьма – страшно бесчестье»: екатеринбургский бард Александр Новиков обжалует свой арест

Онлайн-трансляция из Свердловского областного суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

В Екатеринбурге известный бард Александр Новиков обжалует домашний арест, передает корреспондент «Нашей Газеты» в четверг, 28 декабря. НАША ведет трансляцию из зала Свердловского областного суда.

Уголовное дело в отношении Александра Новикова

Напомним, «Наша Газета» писала ранее, что уральскому автору и исполнителю собственных песен Александру Новикову в пятницу, 23 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2017 года.

Музыканту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Согласно материалам дела, Александр Новиков присвоил деньги пайщиков недостроенного коттеджного поселка «Бухта Квинс» на сумму 35,6 миллиона рублей.

Сам Новиков категорически не согласен с решением суда и после его вынесения назвал его «чудовищным» и «беспрецедентным». Музыкант не понимает, откуда взялась такая сумма, и считает сам себя жертвой в этой скандальной истории.

Об этом он сегодня и поведает суду – «Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию.