В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная ЧМ-2018

Экспозиция выполнена в виде изображения фирменного стиля города-организатора ЧМ-2018.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная чемпионату мира по футболу и Екатеринбургу как городу-организатору, сообщает 27 декабря официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Двусторонняя композиция, выполненная в виде изображения фирменного стиля города-организатора появилась в центре Екатеринбурга, в ТРЦ «Гринвич». Экспозиция выполнена в виде отдельных объемных декоративных элементов. На церемонии открытия посетители могли сфотографироваться на фоне экспозиции и поучаствовать в футбольных мероприятиях. В открытии принимали участие также вратарь футбольного клуба «Урал» Андрей Тимофеев и представители волонтерского центра УрФУ.

Еще один объект, посвященный ЧМ-2018, появился в Историческом сквере Екатеринбурга . Инсталляция выполнена из букв и цифр, образующих фразу «RUSSIA 2018». Подобные объекты уже установлены в других городах-организаторах чемпионата.

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа мундиаля.

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