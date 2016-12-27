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В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная ЧМ-2018

В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная ЧМ-2018
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Фото: www.today.kz
Экспозиция выполнена в виде изображения фирменного стиля города-организатора ЧМ-2018.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная чемпионату мира по футболу и Екатеринбургу как городу-организатору, сообщает 27 декабря официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Все материалы о подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 читайте здесь

Двусторонняя композиция, выполненная в виде изображения фирменного стиля города-организатора появилась в центре Екатеринбурга, в ТРЦ «Гринвич». Экспозиция выполнена в виде отдельных объемных декоративных элементов. На церемонии открытия посетители могли сфотографироваться на фоне экспозиции и поучаствовать в футбольных мероприятиях. В открытии принимали участие также вратарь футбольного клуба «Урал» Андрей Тимофеев и представители волонтерского центра УрФУ. 
 
Еще один объект, посвященный ЧМ-2018, появился в Историческом сквере Екатеринбурга. Инсталляция выполнена из букв и цифр, образующих фразу «RUSSIA 2018». Подобные объекты уже установлены в других городах-организаторах чемпионата. 
  • ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа мундиаля.

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Маша Шмурыгина, 28.12.2016, 09:15
Тэги: Футбол, ЧМ-2018
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