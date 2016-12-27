В Свердловской области пассажиров с оплаченными билетами высадили из автобуса из-за нехватки мест

Кондуктор не пустила в салон трех пассажиров из-за застрявшей в проходе детской коляски.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
В Североуральске кондуктор высадила нескольких пассажиров из автобуса из-за нехватки мест, сообщает «Новый регион» сегодня, 28 декабря.
Пассажирам не хватило места в автобусе из-за детской коляски
Пассажирский автобус должен был отправиться по маршруту от автовокзала в Североуральске до поселка Черемухово. В салон во время посадки зашла женщина с детской коляской, которая в итоге застряла в проходе. Сначала кондуктор попросила помощь женщине протащить коляску в конец салона автобуса, однако коляска застряла между сидений.
Кондуктор высадила трех пассажиров, не вернув им деньги за билеты
В итоге на остановке «Универсам» кондуктор из-за нехватки мест в салоне не пустила половину пассажиров, ожидавших посадки – три человека с оплаченными билетами остались на улице. Кондуктор заявила им, что задерживать автобус нельзя, поэтому люди должны выйти из салона, так как в нем не хватает всем места. Деньги за проезд при этом кондуктор не вернула.
- Возмущенные пассажиры отправились обратно на автовокзал, но и там вернуть деньги за билеты отказались. Диспетчер автовокзала сообщила, что сделать это должен был кондуктор. О ситуации узнал директор «Северавто» Алексей Смышляев, который пообещал разобраться в проблеме и больше ее не допускать.