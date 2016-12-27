Свердловский силовик-антикоррупционер отправится в тюрьму за крупную взятку

Полицейский получил 500 тысяч рублей от директора завода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
В Свердловской области суд вынес приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Ревды, обвиняемому в получении взятки, сообщили в областном Следственном комитете 27 декабря.
Полицейского задержали во время спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ. Мужчину поймали с поличным в кафе на улице Малышева в Екатеринбурге в момент, когда он получал 500 тысяч рублей в качестве взятки. Эта сумма была частью от полутора миллионов рублей - общей суммы взятки, которую полицейский потребовал от 32-летнего главы промышленного предприятия в Дегтярске.
За эти деньги силовик-антикоррупционер обещал прекратить проверку этого акционерного общества.
- В отношении задержанного возбудили уголовное дело, самого полицейского уволили. 27 декабря суд приговорил полицейского к восьми годам колонии строгого режима.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!