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Впервые в мире: екатеринбургские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли

Впервые в мире: екатеринбургские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли
16+
Фото: e1.ru
Процедура была сделана для 17-летней девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Екатеринбурге в день Николая Чудотворца, 19 декабря, была проведена уникальная операция по удалению опухоли с подключением искусственного кровообращения. Об этом сообщил журналисту Malina.am детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы №1 Сергей Тупоногов. Процедура проводилась для 17-летней девочки.  
 
Было сложно, но врачи справились 

— Это было сложное вмешательство. Операция длилась шесть часов, работали семь хирургов. Уникальность операции заключалась в том, что опухоль была в печени с прорастанием в сердце. Первыми свою работу выполняли кардиохирурги, на 69 минут был подключен кардиоаппарт искусственного кровообращения, и только потом удаляли опухоль из печени. Все прошло успешно, — вспоминает Сергей Тупоногов. 

Не то что впервые в России -  впервые в мире
 
Такая операция в Екатеринбурге стала первой в мировой практике. Чтобы справиться с такой сложной задачей онкоцентру детской областной больницы пришлось обратиться за помощью к коллегам из областной клинической больницы, так как в детском отделении отсутствует аппарат искусственного кровообращения. 

— Операция проходила не  то что впервые в России — впервые в мире. Ни одного описания удаления опухоли с подключением искусственного кровообращения у детей мы не нашли, — рассказывает детский-хирург Сергей Тупоногов. 

  • По его словам, если в Свердловской области понадобится такая операция, то ее удастся повторить.  
  • Так как процедура довольно редкая, очередей на них нет.   
  • Известно, что всего в мире было проведено 14 таких хирургических вмешательств, но все они были у взрослых людей. 
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Анастасия Якина, 28.12.2016, 14:32
Тэги: Дети, Здоровье
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