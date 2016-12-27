Впервые в мире: екатеринбургские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли

Процедура была сделана для 17-летней девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Екатеринбурге в день Николая Чудотворца, 19 декабря, была проведена уникальная операция по удалению опухоли с подключением искусственного кровообращения. Об этом сообщил журналисту Malina.am детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы №1 Сергей Тупоногов. Процедура проводилась для 17-летней девочки.

Было сложно, но врачи справились

— Это было сложное вмешательство. Операция длилась шесть часов, работали семь хирургов. Уникальность операции заключалась в том, что опухоль была в печени с прорастанием в сердце. Первыми свою работу выполняли кардиохирурги, на 69 минут был подключен кардиоаппарт искусственного кровообращения, и только потом удаляли опухоль из печени. Все прошло успешно, — вспоминает Сергей Тупоногов.

Не то что впервые в России - впервые в мире

— Операция проходила не то что впервые в России — впервые в мире. Ни одного описания удаления опухоли с подключением искусственного кровообращения у детей мы не нашли, — рассказывает детский-хирург Сергей Тупоногов.