Впервые в мире: екатеринбургские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли

Процедура была сделана для 17-летней девочки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
В Екатеринбурге в день Николая Чудотворца, 19 декабря, была проведена уникальная операция по удалению опухоли с подключением искусственного кровообращения. Об этом сообщил журналисту Malina.am детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы №1 Сергей Тупоногов. Процедура проводилась для 17-летней девочки.
Было сложно, но врачи справились
— Это было сложное вмешательство. Операция длилась шесть часов, работали семь хирургов. Уникальность операции заключалась в том, что опухоль была в печени с прорастанием в сердце. Первыми свою работу выполняли кардиохирурги, на 69 минут был подключен кардиоаппарт искусственного кровообращения, и только потом удаляли опухоль из печени. Все прошло успешно, — вспоминает Сергей Тупоногов.
Не то что впервые в России - впервые в мире
Такая операция в Екатеринбурге стала первой в мировой практике. Чтобы справиться с такой сложной задачей онкоцентру детской областной больницы пришлось обратиться за помощью к коллегам из областной клинической больницы, так как в детском отделении отсутствует аппарат искусственного кровообращения.
— Операция проходила не то что впервые в России — впервые в мире. Ни одного описания удаления опухоли с подключением искусственного кровообращения у детей мы не нашли, — рассказывает детский-хирург Сергей Тупоногов.
- По его словам, если в Свердловской области понадобится такая операция, то ее удастся повторить.
- Так как процедура довольно редкая, очередей на них нет.
- Известно, что всего в мире было проведено 14 таких хирургических вмешательств, но все они были у взрослых людей.