Аэропорт Кольцово возобновляет чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию

Самолеты отправят на турецкие курорты уже в апреле.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать вплоть до 30 октября. В расписание вернулись, в том числе, чартерные и регулярные рейсы в Турцию. Воздушные судна будут летать чартерными рейсами в турецкие Анталью и Даламан.

По данным расписания рейсов аэропорта Кольцово, улететь в Анталью можно будет с 1 апреля. Рейсы будут выполняться ежедневно. Первые самолеты в Даламан отправятся 29 апреля. Рейсы будут выполнять по вторникам, средам, четвергам и субботам.

Тем временем, в пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что называть точное число перевозчиков и частоту рейсов рано. Но активность туроператоров и авиакомпаний показывает, что они планируют отправить в Турцию не меньше туристов, чем на российские черноморские курорты.

Кроме российских перевозчиков рейсы из Екатеринбурга в Турцию в этом году впервые будут выполнять сразу четыре турецкие авиакомпании: Turkish Airlines (в Стамбул), Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal.