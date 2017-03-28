Аэропорт Кольцово возобновляет чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать вплоть до 30 октября. В расписание вернулись, в том числе, чартерные и регулярные рейсы в Турцию. Воздушные судна будут летать чартерными рейсами в турецкие Анталью и Даламан.
По данным расписания рейсов аэропорта Кольцово, улететь в Анталью можно будет с 1 апреля. Рейсы будут выполняться ежедневно. Первые самолеты в Даламан отправятся 29 апреля. Рейсы будут выполнять по вторникам, средам, четвергам и субботам.
Тем временем, в пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что называть точное число перевозчиков и частоту рейсов рано. Но активность туроператоров и авиакомпаний показывает, что они планируют отправить в Турцию не меньше туристов, чем на российские черноморские курорты.
Кроме российских перевозчиков рейсы из Екатеринбурга в Турцию в этом году впервые будут выполнять сразу четыре турецкие авиакомпании: Turkish Airlines (в Стамбул), Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal.
- Ранее сообщалось, что власти Турции хотят разрешить гражданам России въезжать в страну без загранпаспортов.
- В ближайшем будущем из России могут возобновить рейсы в Египет.