Более 7 тонн фруктов и овощей уничтожили в Екатеринбурге

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили более 7 тонн овощей и фруктов, запрещенных к ввозу в Россию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Управление Россельхознадзора сообщает сегодня, 29 марта, о плановой проведенной проверке, в результате которой было изъято несколько тонн плодоовощной продукции.

Рейд на овощебазу № 4

Во время рейда на овощебазу № 4 сотрудники Россельхознадзора, таможни и ФСБ обнаружили более 2 тонн турецких томатов, 2,5 тонн груш и 2 тонны яблок из Польши, 108 килограммов испанского салата латука, а также баклажаны из Гвинеи и лук-порей из Бенина. Все партии поступали в Россию через Белоруссию.

"Найти и уничтожить"

В соответствии с указом президента России продукцию изъяли и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, ограничения на ввоз продукции в Россию были объявлены руководством страны в ответ на антироссийские санкции, принятые после присоединения Крыма.

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