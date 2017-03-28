Жители Екатеринбурга смогут наблюдать в ночном небе Меркурий

Самую быструю планету Солнечной системы можно увидеть по вечерам рядом с Луной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Екатеринбуржцы смогут увидеть в ночном небе рядом с Луной Меркурий - самую быструю планету Солнечной системы, сообщает «Областная газета» 29 марта.

Меркурий можно будет увидеть на протяжении часа каждый вечер - с 21.00 до 22.00 часов, начиная с 29 марта и до середины апреля. Разглядеть планету рядом с серпом Луны можно при условии ясной погоды. Меркурий пройдет юго-восточнее от спутника Земли, при этом чуть выше и левее к Меркурию можно увидеть также Марс, который имеет красноватый оттенок. Искать Меркурий следует, когда Луна низко над горизонтом.