Жители Екатеринбурга смогут наблюдать в ночном небе Меркурий

Самую быструю планету Солнечной системы можно увидеть по вечерам рядом с Луной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
Екатеринбуржцы смогут увидеть в ночном небе рядом с Луной Меркурий - самую быструю планету Солнечной системы, сообщает «Областная газета» 29 марта.
Меркурий можно будет увидеть на протяжении часа каждый вечер - с 21.00 до 22.00 часов, начиная с 29 марта и до середины апреля. Разглядеть планету рядом с серпом Луны можно при условии ясной погоды. Меркурий пройдет юго-восточнее от спутника Земли, при этом чуть выше и левее к Меркурию можно увидеть также Марс, который имеет красноватый оттенок. Искать Меркурий следует, когда Луна низко над горизонтом.
- Меркурий относится к планетам земной группы, по физическим характеристикам он похож на Луну. Обладает атмосферой, правда, очень разряженной. Температура на поверхности Меркурия колеблется от минус 180 до плюс 430 градусов по Цельсию. Является самой маленькой планетой Солнечной системы.
- В ночь на 28 марта жители Свердловской области могли наблюдать редкое для Урала явление - полярное сияние. Особенно сильным оно было в небе над Ирбитским районом.
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