Мэр Екатеринбурга предложил превратить парк Маяковского в Диснейленд: жители взбудоражены и обрывают телефоны ЦПКиО

Свою идею Евгений Ройзман высказал в эфире радио. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017 Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил превратить парк имени Маяковского в парк, аналогичный Диснейленду. Свое предложение мэр озвучил 29 марта в эфире радио «Комсомольская правда». Ройзман сообщил, что территория парка постоянно уменьшается, но администрация Екатеринбурга бездействует и способна лишь жаловаться на это областным властям. По мнению Ройзмана, парк, земля под которым находится во владении области, лучше передать городу, а затем превратить его в современный парк европейского типа - такой, как Диснейленд Директор ЦПКиО Роман Шадрин давать комментарий по этому поводу отказался. Но в приемной руководства парка сообщили, что сегодня весь день поступают звонки от жителей близлежащих домов, которые взбудоражены этой новостью и которых интересует дальнейшая судьба парка. ЦПКиО имени Маяковского - крупнейший культурный объект города, который пользуется популярностью среди горожан и гостей Екатеринбурга. Площадь парка - 97 гектаров, он открыт круглогодично. На территории ЦПКиО регулярно проводятся городские праздники - День города, День Победы, Масленица, Сабантуй и другие мероприятия.

Диснейленд - парк развлечений в американском городе Анахайме. Находится под управлением подразделения компании «Уолт Дисней». Парк, в котором воссоздан мир мультфильмов и сказок, поделен на тематические зоны - джунгли, Дикий Запад, «страна героев диснеевских фильмов», «страна праздников», «страна животных и другие». Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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