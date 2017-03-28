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На главных улицах Екатеринбурга появились специальные послания и указатели «только для людей», а не для роботов

На главных улицах Екатеринбурга появились специальные послания и указатели «только для людей», а не для роботов
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Фото: Агентство Streetart
Нестандартная промо-кампания проводится рекламным агентством StreetArt.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Задуматься над вопросами «внедрения в нашу жизнь роботов» призывают екатеринбургские уличные художники из команды Streetart. Сообщение о «всплеске киберапартеида» размещено на официальной странице группы «ВКонтакте».

Арт-вторжение от команды Streetart

Сами художники признают, что идея появилась после просмотра фильма «Призрак в доспехах». Этот фильм недалекое будущее, где в состоящем из киборгов и подобных им людей обществе границы между цифровой и физической оболочкой стерты. 

В Екатеринбурге вывески на зданиях заменили на тесты

Как отличить робота от человека

Художники предлагают задуматься, как мог бы выглядеть «город только для людей», где введен режим сегрегации для роботов. 

В Екатеринбурге вывески на зданиях заменили на тесты

- Вместе с провокационными наклейками, заставляющими задуматься «А кто человек, если не я?», на главных улицах Екатеринбурга появились специальные послания и указатели «только для людей», стилизованные под «капчи» - комментируют в команде Streetart.


В Екатеринбурге вывески на зданиях заменили на тесты

Адресные указатели, таблички остановок общественного транспорта, принты с эмоциональными тэгами и даже вывеска кинотеатра в виде «капчи» уже к утру перед премьерой стали по-настоящему публичными оригинальными объектами городского пространства.

В Екатеринбурге вывески на зданиях заменили на тесты

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Галина Исакова, 29.03.2017, 13:04
Тэги: Афиша
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Горожанин29 марта 2017, 13:35
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