На главных улицах Екатеринбурга появились специальные послания и указатели «только для людей», а не для роботов

Нестандартная промо-кампания проводится рекламным агентством StreetArt.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Задуматься над вопросами «внедрения в нашу жизнь роботов» призывают екатеринбургские уличные художники из команды Streetart. Сообщение о «всплеске киберапартеида» размещено на официальной странице группы «ВКонтакте».

Арт-вторжение от команды Streetart

Сами художники признают, что идея появилась после просмотра фильма «Призрак в доспехах». Этот фильм недалекое будущее, где в состоящем из киборгов и подобных им людей обществе границы между цифровой и физической оболочкой стерты.

Как отличить робота от человека

Художники предлагают задуматься, как мог бы выглядеть «город только для людей», где введен режим сегрегации для роботов.

- Вместе с провокационными наклейками, заставляющими задуматься «А кто человек, если не я?», на главных улицах Екатеринбурга появились специальные послания и указатели «только для людей», стилизованные под «капчи» - комментируют в команде Streetart.





Адресные указатели, таблички остановок общественного транспорта, принты с эмоциональными тэгами и даже вывеска кинотеатра в виде «капчи» уже к утру перед премьерой стали по-настоящему публичными оригинальными объектами городского пространства.

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