«Надо прекратить либеральничать»: депутат гордумы поддержал жесткие меры против митинга 26 марта

Своим мнением депутат поделился на странице в «Фейсбуке».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Александр Смолин, депутат гордумы Екатеринбурга, считает правильным то, что против участников и организаторов антикоррупционных митингов применяются жесткие меры. Свое мнение Смолин написал в «Фейсбуке», приведя в качестве примера слова депутата Дмитрия Головина, который участвовал в митинге 26 марта.

Напомним, НАША тогда приводила слова Головина (на фото внизу), который описывал события на митинге:

- Вокруг были молодые, очень молодые лица. Рядом 15-летняя дочь, которая иногда здоровалась с одноклассниками и знакомыми. Я горжусь ею. Воспитали поколение, не спрашивающее разрешения на свой мирный протест, не приемлющее коррупцию. Гордиться ими надо! А не шипеть на них верноподданнически. Из шести задержанных, что я видел, трое были явно несовершеннолетними. И, когда их вели в автозак, страха на их лицах не было. Было даже некоторое чувство гордости и удовлетворения, что могло объясняться тем, что они сорвали маску «социально ориентированного государства» с морды государства, которое осталось с советских времен репрессивным и людоедским. Они ждали звериный оскал власти – и дождались. Да, «лучше бы устроили субботник» или «собирали макулатуру», как педагоги советуют. Это было столкновение прошлого и будущего. Прошлое ощетинилось рядами «космонавтов», пустило в ход дубинки, запугивало, избивало и кидало в автозаки будущее – молодых и дерзких. Кремлевская пропаганда неэффективна. Она промывает мозг телеканалами, совращает Селигерами, Молодыми гвардиями и Юнармиями, соблазняет маршами и хождением строем, вводит уроки патриотизма и православия, рассказывает, как это сладко – умереть за Родину. Без толку. Революции, вот этой классической, французской, ленинской, с террором, с выпущенными кишками, дымящимися на мостовой, с кровью, с расстрелами по подвалам и во рвах – никто не хотел. Как минимум хотят изменений – в рамках действующих законов. Справедливых судов, выборов, свободы Интернета. Правды на телеэкранах и в газетах и прекращения трескучей пропаганды, воровства. Молодежь не удалось сделать кровожадной, сколько фильмов про войну им не показывали. Они не мстители. Время работает на молодежь. На будущее, на Навального. Их, молодых, станет больше: будущее за ними.

«Прекратить либеральничать!»

Смолин в ответ на это предложил прекратить «либеральничать с теми, кто прямо призывает нарушать действующее законодательство».

- Это такая гигиеническая мера. Если не предпринять ее, все остальное бессмысленно. В этом случае возникает риск украинского сценария. Там тоже миндальничали, либеральничали, и в итоге страны больше нет», - написал он.



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