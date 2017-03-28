Отлучили от сцены: руководство зоопарка Екатеринбурга наказало пуменка Рафика, напавшего на ребенка

Накануне восьмимесячный детеныш пумы напугал трехлетнего ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Восьмимесячного пуменка Рафика больше не будут выгуливать на поводке во время «часа открытых дверей» из-за инцидента с детьми, сообщил НАШЕЙ пресс-секретарь екатеринбуржского зоопарка Игорь Пермяков.

Вчера одна из посетительниц зоопарка пожаловалась на сотрудника, который, по словам женщины, оставил открытой дверь вольеры, где находился пуменок , в результате животное выбежало и напугало двух детей. Женщина утверждает, что сначала пума покусала куртку 12-летнего ребенка, а затем едва не поцарапало ее трехлетнего сына. Мама ребенка обратилась в прокуратуру, теперь зоопарк ждет проверка.

В зоопарке отрицают, что пума нападала на детей - Рафик лишь детеныш и играет, как все дети:

- Инцидента никакого не было. У нас в рамках «часа открытых зверей» участвовал пуменок Рафик - восьмимесячный детеныш пумы, его выводят на прогулки по зоопарку, чтобы с ним могли пофотографироваться посетители. Опасности для людей он не представляет, люди специально приходят на него посмотреть, особенного его любят дети, - рассказал пресс-секретарь зоопарка Игорь Пермяков. - Женщина посчитала, что случился инцидент, якобы детеныш пумы напал на детей - такого не было, пуменок отличается игривым характером, он и на сотрудников пытается напрыгивать. Он делает это без агрессии, но тем не менее ребенок испугался. Вчера приказом директора зоопарка участие пуменка Рафика в «часе открытых зверей» отменено, больше он не будет участвовать в этих мероприятиях.