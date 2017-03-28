Отлучили от сцены: руководство зоопарка Екатеринбурга наказало пуменка Рафика, напавшего на ребенка

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
- Инцидента никакого не было. У нас в рамках «часа открытых зверей» участвовал пуменок Рафик - восьмимесячный детеныш пумы, его выводят на прогулки по зоопарку, чтобы с ним могли пофотографироваться посетители. Опасности для людей он не представляет, люди специально приходят на него посмотреть, особенного его любят дети, - рассказал пресс-секретарь зоопарка Игорь Пермяков. - Женщина посчитала, что случился инцидент, якобы детеныш пумы напал на детей - такого не было, пуменок отличается игривым характером, он и на сотрудников пытается напрыгивать. Он делает это без агрессии, но тем не менее ребенок испугался. Вчера приказом директора зоопарка участие пуменка Рафика в «часе открытых зверей» отменено, больше он не будет участвовать в этих мероприятиях.
- Теперь зоопарк ждет прокурорская проверка, во время которой будут опрошены сотрудники зоопарка и очевидцы инцидента, а также изучены записи с видеокамер.