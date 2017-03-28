Районы для богатых и гетто для бедных: психологическую карту города создали в Екатеринбурге

Социальные психологи из Педуниверситета составили карту, на которой видно, в каких районах города хотели бы жить екатеринбуржцы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Сегодня, 29 марта, состоялась презентация Психологического атласа Екатеринбурга - карты предпочтения места жительства горожан. Информация об этом размещена на официальном сайте Педагогического университета.

«Город удовольствий»

- Где, по мнению горожан, находится самый опасный район Екатеринбурга? Какие районы считаются городом богачей, а какие – бедняков? В каких районах мечтают жить екатеринбуржцы? Ответы на эти и другие вопросы дает исследование «Доверие и субъективное благополучие личности как основа психологической безопасности личности», - говорят создатели карты. - Результатом исследования стал Психологический атлас Екатеринбурга, на картах которого нашли отражения представления жителей Екатеринбурга.

Психологи выделили на карте «город богатых и город бедных», «город мигрантов», «город удовольствий».

Это серьезный научный труд

Исследование проводили научные сотрудники Гуманитарного университета под эгидой Российского научного фонда. Сами авторы считают, что их труд будет интересен широкой аудитории, но прежде всего для застройщиков, риелторов, предпринимателей.

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