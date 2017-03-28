Рейс Москва – Шанхай совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Вылет в Китай из Кольцово должен состояться утром 29 марта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Китай, сообщает Ura.ru 29 марта.
Пассажирский лайнер вылетел в Шанхай из московского аэропорта Шереметьево в 20.15 часов 28 марта. В небе над Уралом экипаж самолета запросил у Кольцово экстренную посадку, после чего благополучно приземлился в екатеринбургском аэропорту.
Пассажиры самолета покинули борт и разместились в терминале Кольцово, они сообщают, что до вылета в Шанхай пришлось ждать несколько часов - вылет из Екатеринбурга назначен на 8.40 часов.
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16 февраля в Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший из Таиланда. На борту лайнера стало плохо маленькому ребенку - бригада скорой помощи госпитализировала его с высокой температурой и подозрением на отравление.