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Свердловским бюджетникам и пенсионерам будут перечислять деньги на новые карты «Мир»

Свердловским бюджетникам и пенсионерам будут перечислять деньги на новые карты «Мир»
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Внедрение карт запланировано на июль 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

С 1 июля 2017 года бюджетникам и пенсионерам Свердловской области будут перечислять деньги на новые карты национальной платежной системы «Мир», сообщает «АиФ-Урал» 29 марта.
 
К приему карт «Мир» в Свердловской области готовы более 90 процентов банкоматов и 76 процентов POS-терминалов. По словам замглавы Уральского ГУ ЦБ РФ Татьяны Ильиной, свердловчане, которые недавно вышли на пенсию, будут получать выплаты уже на новые карты. Бюджетников переведут на «Мир» до 1 июля 2018 года, всех пенсионеров - до 2020 года. 
 
По состоянию на март 2017 года в Свердловской области выпустили более шести тысяч карт национальной платежной системы. С июля 2017 года новые карты начнут массово выдавать пенсионерам, бюджетникам, получателям социальных выплат.
  • Ранее сообщалось, что «Газпромбанк» начал выпуск карт «Мир» с поддержкой приложения «Екарта» - пассажиры смогут использовать карту «Мир» для оплаты проезда в транспорте Екатеринбурга. 
  • Национальная платежная система «Мир» начала работать на территории России в декабре 2015 года. Система призвана стать альтернативой международным платежным системам Visa и MasterCard. 

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Маша Шмурыгина, 29.03.2017, 12:02
Тэги: Деньги
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