Танки во время репетиции парада ездили по Екатеринбургу без резиновых «башмаков»

Тренировка механизированной колонны прошла 29 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

О том, что танки во время тренировки механизированной колонны 29 марта ехали по улице Новосибирской без резиновых башмаков на гусеницах, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб.

- Танки ездят без резиновых башмаков по улицам Екатеринбурга. У нас с кем-то война? Почему нашими танками разрушаем наши дороги?! - посетовал Беззуб и приложил фото следов на асфальте, оставленных гусеницами танка:

Пользователи в комментариях под фото предложили вообще отменить парады в честь Дня Победы, а сэкономленные деньги пустить на уборку города. Другие отметили, что такие же следы есть не только на Новосибирской улице, но и на улице Патриса Лумумбы. При этом, как сообщил один из подписчиков, на танках была защита - в резиновые гусеницы были интегрированы «башмаки».

В администрации Екатеринбурга накануне начала репетиций заверяли, что военная техника будет оборудована специальной защитой для асфальта.