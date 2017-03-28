Танки во время репетиции парада ездили по Екатеринбургу без резиновых «башмаков»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
- Танки ездят без резиновых башмаков по улицам Екатеринбурга. У нас с кем-то война? Почему нашими танками разрушаем наши дороги?! - посетовал Беззуб и приложил фото следов на асфальте, оставленных гусеницами танка:
Пользователи в комментариях под фото предложили вообще отменить парады в честь Дня Победы, а сэкономленные деньги пустить на уборку города. Другие отметили, что такие же следы есть не только на Новосибирской улице, но и на улице Патриса Лумумбы. При этом, как сообщил один из подписчиков, на танках была защита - в резиновые гусеницы были интегрированы «башмаки».
В администрации Екатеринбурга накануне начала репетиций заверяли, что военная техника будет оборудована специальной защитой для асфальта.
- Репетиция Парада Победы с участием военной техники прошла в первой половине дня 29 марта. Следующая репетиция пройдет в это же время 5, 12, 19 и 26 апреля. Первые пешие прогоны на площади 1905 года назначены на 21 и 22 апреля и 25 и 26 апреля с 22.00 часов до часу ночи.
- Совместные тренировки техники и пеших колонн состоятся на площади 1905 года в ночь на 29 апреля и в ночь на 3 мая с 22.00 часов до 1.00. Генеральная репетиция пройдет в ночь на 6 мая в то же время.
- График перекрытий дорог в связи с репетициями Парада Победы смотрите здесь.
- Участие в параде примут более двух тысяч человек и более 50 единиц техники.
- Репортаж НАШЕЙ с Парада Победы в Екатеринбурге в 2016 году смотрите здесь.