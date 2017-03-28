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Танки во время репетиции парада ездили по Екатеринбургу без резиновых «башмаков»

Танки во время репетиции парада ездили по Екатеринбургу без резиновых «башмаков»
16+
Фото: «Ночные новости»
Тренировка механизированной колонны прошла 29 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

О том, что танки во время тренировки механизированной колонны 29 марта ехали по улице Новосибирской без резиновых башмаков на гусеницах, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб.

- Танки ездят без резиновых башмаков по улицам Екатеринбурга. У нас с кем-то война? Почему нашими танками разрушаем наши дороги?! - посетовал Беззуб и приложил фото следов на асфальте, оставленных гусеницами танка:

Пользователи в комментариях под фото предложили вообще отменить парады в честь Дня Победы, а сэкономленные деньги пустить на уборку города. Другие отметили, что такие же следы есть не только на Новосибирской улице, но и на улице Патриса Лумумбы. При этом, как сообщил один из подписчиков, на танках была защита - в резиновые гусеницы были интегрированы «башмаки». 

В администрации Екатеринбурга накануне начала репетиций заверяли, что военная техника будет оборудована специальной защитой для асфальта.

  • Репетиция Парада Победы с участием военной техники прошла в первой половине дня 29 марта. Следующая репетиция пройдет в это же время 5, 12, 19 и 26 апреля. Первые пешие прогоны на площади 1905 года назначены на 21 и 22 апреля и 25 и 26 апреля с 22.00 часов до часу ночи.
  • Совместные тренировки техники и пеших колонн состоятся на площади 1905 года в ночь на 29 апреля и в ночь на 3 мая с 22.00 часов до 1.00. Генеральная репетиция пройдет в ночь на 6 мая в то же время.
  • График перекрытий дорог в связи с репетициями Парада Победы смотрите здесь.
  • Участие в параде примут более двух тысяч человек и более 50 единиц техники.
  • Репортаж НАШЕЙ с Парада Победы в Екатеринбурге в 2016 году смотрите здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 29.03.2017, 15:31
Тэги: Фото, Жизнь в городе
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