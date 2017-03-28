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«У мамы претензий нет»: в Ельцин Центре рассказали свою версию скандала про рот, мат и мыло

«У мамы претензий нет»: в Ельцин Центре рассказали свою версию скандала про рот, мат и мыло
16+
Фото: mylovarim.com
Мальчика, который сквернословил, воспитательница заставила вымыть рот с мылом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Ельцин Центр прокомментировал громкий скандал с ребенком, которому промыли рот с мылом - за нецензурное слово. 

О странном случае, очевидцем которого стала, рассказала на своей странице в «Фейсбуке» журналист Ольга Татарникова. 

Мальчика, который сквернословил, воспитательница заставила вымыть рот с мылом.

Пожилая воспитательница «Лего-лагеря» в Ельцин Центре заставила ребенка вымыть с мылом рот - за то, что тот матерился. Девушка как раз стала свидетелем этой процедуры - мытья рта. 

По ее словам, у парня шла пена, он плакал, а воспитатель читала ему мораль. По словам Ольги Татарниковой, у нее «сердце кровью обливалось». Впрочем, автор поста оставляет открытым вопросом, можно ли применять на практике педагогические угрозы, нужно ли действительно брать кусок мыла и обрабатывать им рот ребенка - даже в воспитательных целях.

Мальчика, который сквернословил, воспитательница заставила вымыть рот с мылом.

Свидетельницу подобных неоднозначных методов воздействия на непослушных детей потрясло увиденное и она обратилась к администратору образовательного центра. Напомним, что «Лего-лагерь» работает в президентском центре в дни школьных каникул.

Администрация «Лего-лагеря» предложила неравнодушной девушке обсудить этот случай после занятия с педагогом. На этом история со слов очевидца заканчивается и начинается другая история, в комментариях и мнениях пользователя «Фейсбука», прочитавших этот пост.

«Воспитательницу на мыло!»

Комментарии в целом носили понятный в данном случае обвинительный характер: «самка человека», «спасибо, что не розги и не горох», «это недопустимо», «может, они детей еще и бьют», хотя встречались и такие, в которых высказывалось осторожное мнение, что современные дети и подростки не слишком стараются «фильтровать базар» и если их «хоть кто-то воспитывает», то уже неплохо.

Что говорят в самом Ельцин Центре

рот с мылом

Официальный представитель Президентского центра Елена Волкова:

Мальчика, который сквернословил, воспитательница заставила вымыть рот с мылом.

- Да, руководство Ельцин Центра в курсе произошедшего. Была вызвана мама «пострадавшего» ребенка, ей без купюр описали всю ситуацию. Мама мальчика, как ни удивительно, претензий к воспитателю не имеет, более того, женщина пояснила, что парень и дома матерится так отчаянно, что у родителей появилась даже робкая надежда, что такая шоковая терапия запомнится юному-матерщиннику надолго. Воспитательница в «Лего лагере» - опытный педагог с большим опытом работы с детьми. Она не сделала бы ничего, что всерьез могло бы повредить ребенку. Поэтому руководство Центра довело до сведения воспитателя свою позицию - о недопустимости подобных методов воздействия, но на беседе мы ограничились. Увольнять педагога не будут.

Вопрос о том, как надо влиять и воспитывать детей-нарушителей правил, особенно, если они хулиганят сознательно, остался за рамками официального комментария. 

Наш корреспондент попытался узнать мнение еще одной стороны конфликта - того самого воспитателя, столь нетерпимо относящегося к нецензурным словам. Телефон воспитателя оказался поставлен в режим автоответчика: наше общение не состоялось. 

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Галина Исакова, 29.03.2017, 16:39
Тэги: Новости дня, Необычное, Дети
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