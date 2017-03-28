В Екатеринбурге бывшие сотрудники «Пикника» пожаловались на жуткую антисанитарию: там на месяц отключили воду и свет

На кухне не мылись полы и посуда, все готовые салаты раскладывались грязными руками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В Екатеринбурге магазин «Пикник» на Уралмаше больше месяца работал без воды и с периодическими отключениями света. Как рассказали НАШЕЙ бывшие сотрудники продуктового, у них на кухне царила полнейшая антисанитария, даже невозможно было без воды сходить в туалет или поесть. Также всем по-прежнему не выплатили долги по зарплате с ноября 2016 года.

Задержки по зарплате начались в ноябре

Людмила рассказала НАШЕЙ, что она проработала в этом магазине на Ильича, 47 почти год.

— Я работала на Ильича около года, сначала все было нормально. Осенью 2016 начались проблемы с выплатой зарплат, задержки. В ноябре и декабре вообще перестали всем платить, выдали несколько небольших сумм. Люди стали увольняться, — рассказала Людмила.

Тогда же уволилась и директор, вместо нее взяли ее зама, но ситуация не поменялась.

Фото: Поддоны из-за отсутствия воды неделями лежали в мойке.

Больше месяца магазин работал без воды и с перебоями со светом

18 февраля в магазине выключили подачу воды – из-за долгов. Тогда же начались перебои со светом.

— С того дня воду так и не включили, и это было ужасно. Мы с собой приносили пару бутылочек – попить или руки сполоснуть. Ни нормально поесть, ни чай вскипятить – так мы без обеда и работали. Уборщицы стали не нужны – полы-то не помыть без воды. В итоге нам привозили готовые салаты, блюда, на расфасовку, мы кое-как мыли руки в одном тазике, в перчатках раскладывали, но на кухне немытая посуда, полы, антисанитария сплошная – руководство это не волновало. Горы посуды стояли в раковине на кухне, полы в пятнах, в зале тоже грязь везде, пыль, подтеки. А потом стали еще и свет отключать, почти каждый день, то на два часа, то на 3-4. В итоге многих отпускали домой. Как-то свет вырубили до вечера – магазин не смог обслуживать покупателей, — рассказала Людмила.

Свет и воду управляющая компания магазину отключила из-за неуплаты по счетам. Также начались проблемы и с поставщиками: многие полки были пустыми, никто не хотел привозить товар без денег. Магазин перешел на укороченный режим работы вместо круглосуточного.

Пол был ужасно грязным.

Поставщики отказывались привозить продукты из-за долгов

Как рассказала НАШЕЙ другая пострадавшая работница, бывший администратор магазина, задержки по выплатам зарплат начались еще летом 2016 года, но тогда руководство уверяло, что ситуация стандартная, со всем справятся.

— Директор наш, Екатерина Топорищева, скрывала до последнего, что у магазина проблемы. В декабре узнали, что часть сети закрывается, ее тоже уволили, люди стали уходить. Тогда же магазин поменял и юридическое лицо. За ноябрь мне выплатили только 40% зарплаты, за остальные месяцы должны были около 40 тысяч, а в итоге и те превратились в 20, на карту же пришло вообще 3 тысячи. Когда приходила забирать трудовую книжку, не хотели пускать в головной офис на Радищева. В феврале в магазине отключили воду полностью, потом свет. На прошлой неделе магазин стали закрывать на вечернее время – как работать без электричества. Продукты продавали наполовину испорченные, салаты и прочее – все подавалось грязными руками, помыть их негде было, лотки потом тоже не мыли, все лежало в куче на кухне, — рассказала бывший администратор магазина Наталья.

На этой кухне фасовали готовые салаты.

Наконец закрыли, но долги остались

Сейчас «Пикник» на Ильича закрыт на неопределенный срок. Как в личных разговорах с сотрудниками отметила управляющая, часть долгов перед поставщиками электроэнергии и воды уже погашена, но суммы не дошли, поэтому пока вынуждены были закрыться. Сотрудники в неопределенности сидят дома и ждут разрешения ситуации. Жалобы тем, кому не выплатили зарплаты, в трудовую инспекцию ни к чему не привели.

— Я ходила, написала заявление. Там ответили, что от сотрудников ООО «Малина» куча таких жалоб, но они ничем помочь не могут, юрлицо-то поменялось, — рассказала бывшая сотрудница «Пикника».

При этом у сети по-прежнему размещены актуальные вакансии на сайтах по поиску работы, но по указанному единому номеру НАШЕЙ дозвониться не удалось: автоответчик переводит на секретаря, а дальше все сбрасывается. Также в самом магазине на Ильича телефон отключили за неуплату.

Сайт сети и сайт доставки также заблокированы.

В январе представители компании комментировали закрытие своих магазинов по Екатеринбургу. Они отметили, что ситуация вполне стандартная, с рынка ушли «неликвиды», в ближайшее время никакие магазины больше закрывать не собирались.