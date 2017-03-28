В Екатеринбурге бывшие сотрудники «Пикника» пожаловались на жуткую антисанитарию: там на месяц отключили воду и свет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
Задержки по зарплате начались в ноябре
— Я работала на Ильича около года, сначала все было нормально. Осенью 2016 начались проблемы с выплатой зарплат, задержки. В ноябре и декабре вообще перестали всем платить, выдали несколько небольших сумм. Люди стали увольняться, — рассказала Людмила.
Больше месяца магазин работал без воды и с перебоями со светом
— С того дня воду так и не включили, и это было ужасно. Мы с собой приносили пару бутылочек – попить или руки сполоснуть. Ни нормально поесть, ни чай вскипятить – так мы без обеда и работали. Уборщицы стали не нужны – полы-то не помыть без воды. В итоге нам привозили готовые салаты, блюда, на расфасовку, мы кое-как мыли руки в одном тазике, в перчатках раскладывали, но на кухне немытая посуда, полы, антисанитария сплошная – руководство это не волновало. Горы посуды стояли в раковине на кухне, полы в пятнах, в зале тоже грязь везде, пыль, подтеки. А потом стали еще и свет отключать, почти каждый день, то на два часа, то на 3-4. В итоге многих отпускали домой. Как-то свет вырубили до вечера – магазин не смог обслуживать покупателей, — рассказала Людмила.
Пол был ужасно грязным.
Поставщики отказывались привозить продукты из-за долгов
— Директор наш, Екатерина Топорищева, скрывала до последнего, что у магазина проблемы. В декабре узнали, что часть сети закрывается, ее тоже уволили, люди стали уходить. Тогда же магазин поменял и юридическое лицо. За ноябрь мне выплатили только 40% зарплаты, за остальные месяцы должны были около 40 тысяч, а в итоге и те превратились в 20, на карту же пришло вообще 3 тысячи. Когда приходила забирать трудовую книжку, не хотели пускать в головной офис на Радищева. В феврале в магазине отключили воду полностью, потом свет. На прошлой неделе магазин стали закрывать на вечернее время – как работать без электричества. Продукты продавали наполовину испорченные, салаты и прочее – все подавалось грязными руками, помыть их негде было, лотки потом тоже не мыли, все лежало в куче на кухне, — рассказала бывший администратор магазина Наталья.
На этой кухне фасовали готовые салаты.
Наконец закрыли, но долги остались
— Я ходила, написала заявление. Там ответили, что от сотрудников ООО «Малина» куча таких жалоб, но они ничем помочь не могут, юрлицо-то поменялось, — рассказала бывшая сотрудница «Пикника».
- За три месяца в Екатеринбурге закрыли 9 супермаркетов сети: на Шаманова, Онуфриева, Степана Разина, Блюхера, Готвальда, Сыромолотова, Орджоникидзе и в Сысерти. Несколько месяцев назад эти магазины исчезли и из Каменска-Уральского. Из 35 продуктовых, как было указано на их сайте, осталось всего 24.
- «Пикник» является местной торговой сетью, первый магазин появился в Екатеринбурге в 1988 году.