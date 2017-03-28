По улицам Екатеринбурга проехали танки

Военная техника проследовала по улице Новосибирской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Первая тренировка механизированной колонны прошла в Екатеринбурге на улице Новосибирской сегодня, 29 марта, с 9 часов утра до 13.00.

По улице в рамках репетиции проследовали танки и другие военные машины. Следующая репетиция пройдет в это же время 5, 12, 19 и 26 апреля. Первые пешие прогоны на площади 1905 года назначены на 21 и 22 апреля и 25 и 26 апреля с 22.00 часов до часу ночи.

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости» Совместные тренировки техники и пеших колонн состоятся на площади 1905 года в ночь на 29 апреля и в ночь на 3 мая с 22.00 часов до 1.00. Генеральная репетиция пройдет в ночь на 6 мая в то же время.

График перекрытий дорог в связи с репетициями Парада Победы смотрите здесь.

Участие в параде примут более двух тысяч человек и более 50 единиц техники.

Репортаж НАШЕЙ с Парада Победы в Екатеринбурге в 2016 году смотрите здесь.

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