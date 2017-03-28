В Екатеринбурге разыскивают фотографа, который исчез вместе с дорогой фотокамерой

Судьба девайса за 170 тысяч рублей и ее нового «обладателя» пока остается неизвестной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В Екатеринбурге разыскивают фотографа, который забрал у коллеги камеру и пропал, сообщает портал Е1.RU сегодня, 29 марта.

Взял фотоаппарат попользоваться и не вернул

Как пишет портал, 10 марта фотограф из Екатеринбурга Никита Полосов взял камеру Sony A6500 в магазине для теста, через пять дней, по условиям договора, он должен был вернуть камеру в магазин. Во время тестовых прогулок по городу, камеру попросил на время коллега Полосова - Алексей Веретенников. По словам Никиты Полосова, Веретенников не вернул девайс и на звонки не отвечает.

Розыск фотографа Алексея Веретенникова в Екатеринбурге

Полосов обратился в полицию и теперь к поискам Алексея Веретенникова подключились силовики. Стоимость фотокамеры оценивается в 170 тысяч рублей.

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