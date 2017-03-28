В Екатеринбурге за долги перед ребенком у водителя забрали грузовик

Пока мужчина не выплатит алименты, машину ему не отдадут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Как сообщает служба судебных приставов сегодня, 29 марта, у злостного неплательщика алиментов арестовали его грузовой рефрижератор «Скания».

Долг за алименты в 400 тысяч рублей

Как следует из официального сообщения ведомства, житель Екатеринбурга, Сергей К., 35 лет, оказался должен по алиментам около четырехсот тысяч рублей. Как выяснили судебные приставы, никакой материальной помощи ребенку должник не оказывал.

Более того, мужчина не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю, а по телефону говорил, что «находится не в городе». Должник был объявлен в розыск.

По данным ГИБДД стало известно, что за должником зарегистрировано автотранспортное средство – грузовик Скания с рефрижератором.

Планировал отремонтировать машину и уехать из города

Рефрижератор был обнаружен судебным приставом на территории складов. Машина оказалась в неисправном состоянии - «не на ходу», должник планирует закончить ремонт и уехать из города.

Судебный пристав-исполнитель оперативно выехала на место нахождения Скании для составления акта описи и ареста имущества. Автомобиль оставлен должнику без права пользования. Теперь Сергей К. не сможет закончить ремонт и пользоваться транспортным средством без оплаты алиментов своему ребенку в полном объеме.

На сайте УФССП России по Свердловской области размещен список лиц, объявленных в розыск по подозрению в совершении преступлений, подследственных ФССП России http://fssprus.ru/iss/ip_search.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!