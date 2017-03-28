В екатеринбургском зоопарке пума напала на детей

Восьмимесячный пуменок Рафик искусал куртку 12-летнего мальчика и напугал трехлетнего малыша.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В зоопарке Екатеринбурга молодая пума напала на детей, сообщает ЕТВ 28 марта.

В екатеринбургском зоопарке пума напала на 12-летнего мальчика

Об инциденте рассказала мама трехлетнего мальчика, с которым она пришла в зоопарк около часа дня. При них из вольеры, где находились дикие кошки, выбежала молодая пума - пуменок Рафик, который родился в зоопарке прошлым летом . По словам Екатерины, животное выбежало из-за невнимательности сотрудника, который не закрыл дверь за собой, когда вошел в вольер к восьмимесячной пуме.

Выбежав, пума покусала куртку 12-летнего мальчика и убежала в другой конец павильона, где сотрудник поймал ее и надел на животное поводок. Он повел пуму на поводке, но она, проходя мимо детей, попыталась вырваться и едва не поцарапала трехлетнего сына посетительницы.

Посетительница зоопарка написала жалобу в прокуратуру

Женщина написала жалобу на сотрудника и обратилась в прокуратуру с просьбой проверить, насколько полно соблюдаются требования безопасности в зоопарке.

В самом зоопарке отрицают, что такое вообще возможно - чтобы животное выбежало из клетки, так как в зоопарке существует многоступенчатая система безопасности, а сотрудники не заходят в клетки к крупным хищникам. Пуменка «выгуливали» в рамках «часа открытых зверей» вместе с другими контактными животными - енотом, кроликами, цыплятами, морскими свинками.