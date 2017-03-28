В екатеринбургском зоопарке пума напала на детей

Восьмимесячный пуменок Рафик искусал куртку 12-летнего мальчика и напугал трехлетнего малыша.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
В зоопарке Екатеринбурга молодая пума напала на детей, сообщает ЕТВ 28 марта.
В екатеринбургском зоопарке пума напала на 12-летнего мальчика
Об инциденте рассказала мама трехлетнего мальчика, с которым она пришла в зоопарк около часа дня. При них из вольеры, где находились дикие кошки, выбежала молодая пума - пуменок Рафик, который родился в зоопарке прошлым летом. По словам Екатерины, животное выбежало из-за невнимательности сотрудника, который не закрыл дверь за собой, когда вошел в вольер к восьмимесячной пуме.
Выбежав, пума покусала куртку 12-летнего мальчика и убежала в другой конец павильона, где сотрудник поймал ее и надел на животное поводок. Он повел пуму на поводке, но она, проходя мимо детей, попыталась вырваться и едва не поцарапала трехлетнего сына посетительницы.
Посетительница зоопарка написала жалобу в прокуратуру
Женщина написала жалобу на сотрудника и обратилась в прокуратуру с просьбой проверить, насколько полно соблюдаются требования безопасности в зоопарке.
В самом зоопарке отрицают, что такое вообще возможно - чтобы животное выбежало из клетки, так как в зоопарке существует многоступенчатая система безопасности, а сотрудники не заходят в клетки к крупным хищникам. Пуменка «выгуливали» в рамках «часа открытых зверей» вместе с другими контактными животными - енотом, кроликами, цыплятами, морскими свинками.
- В зоопарке также отметили, что пуменок не представляет опасности для людей и является очень контактным.
- Между тем, теперь учреждение ждет прокурорская проверка, во время которой будут опрошены сотрудники зоопарка и очевидцы инцидента, а также изучены записи с видеокамер.