В Свердловской области пропал 18-летний парень

Вадим Тарасевич уехал в Серов 21 марта и исчез.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017
В Серове полиция разыскивает 18-летнего Вадима Тарасевича, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 29 марта.
Около восьми часов вечера 21 марта Вадим уехал из своего поселка Красноглинный в Серов и пропал. Приметы молодого человека: рост 172 сантиметра, телосложение спортивное, лицо овальное, короткие темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, прямой нос, средние губы.
В день пропажи был одет в светлой куртке-парке с темно-коричневыми рукавами, джинсы темно-синего цвета, черные сапоги.
- Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Вадима, обращаться по телефонам: 8(34385)90320 - дежурная часть, 8(34385)75291 и 8(34385)90324 - отделение по делам несовершеннолетних либо 02, (102 - с любого оператора мобильной связи).