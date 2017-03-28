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В Свердловской области пропал 18-летний парень

В Свердловской области пропал 18-летний парень
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Вадим Тарасевич уехал в Серов 21 марта и исчез.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

В Серове полиция разыскивает 18-летнего Вадима Тарасевича, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 29 марта.
 
Около восьми часов вечера 21 марта Вадим уехал из своего поселка Красноглинный в Серов и пропал. Приметы молодого человека: рост 172 сантиметра, телосложение спортивное, лицо овальное, короткие темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, прямой нос, средние губы. 
 
В день пропажи был одет в светлой куртке-парке с темно-коричневыми рукавами, джинсы темно-синего цвета, черные сапоги. 
 
в свердловской области пропал 18-летний вадим тарасевич
  • Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Вадима, обращаться по телефонам: 8(34385)90320 - дежурная часть, 8(34385)75291 и 8(34385)90324 - отделение по делам несовершеннолетних либо 02, (102 - с любого оператора мобильной связи).
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Маша Шмурыгина, 29.03.2017, 16:58
Тэги: Розыск
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