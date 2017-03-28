В воскресенье Екатеринбург станет синим: в городе пройдет Международная акция

Организаторы хотят привлечь внимание к проблемам аутизма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Екатеринбург 2 апреля примет участие в международной акции «Зажги синим», которая должна привлечь внимание людей к проблеме аутизма, сообщает Администрация города сегодня, 29 марта.

Синий город

Улицы, площади, здания и витрины, зады музеев, галерей осветятся синим цветом, который считается международным символом аутизма. Синим, например, будет подсвечен и фасад Екатеринбургского ТЮЗа. Все, кто солидарен с этими «особыми» людьми, объединятся в дружественное пространство - среду, в которой возможно понимание. Синим будут подсвечены государственные и общественные здания города с помощью специальной подсветки.

Уроки доброты

В городе проводятся уроки доброты для школьников, семинары и круглые столы для специалистов, показы документальных и художественных фильмов, выставки, флешмобы и мастер-классы. Центральной площадкой акции станет ТЮЗ, где 2 апреля пройдет фестиваль «День открытых людей», в рамках которого будут организованы мастер-классы и спектакли, в которых «особые» ребята выступят творческими партнерами профессиональных актеров.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!