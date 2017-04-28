Тонем и горим: Свердловская область страдает от паводков и лесных пожаров

В уральских лесах запретили разжигать костры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

Сразу с двумя стихийными бедствиями в апреле 2017 года столкнулись жители Свердловской области. В текущем месяце в регионе начался паводок и одновременно с этим горят леса.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, по сравнению с прошлым годом в регионе выросло число лесных пожаров. К 29 апреля 2016 года в области лес горел 17 раз и общая площадь пожара составляла 162,7 га.

К 29 апреля 2017 года в регионе произошло 77 природных пожаров на площади 228,8 га. За вчерашние сутки спасателям пришлось 24 раза ездить на тушение сухой травы в Екатеринбурге.

В итоге из-за пожароопасной обстановки в 12 муниципалитетах запретили разжигать костры.

27 поселков без связи с Большой землей

Кроме лесных пожаров в Свердловскую область весной пришло половодье. Из-за паводка к настоящему времени оказались подтопленными 9 мостов.

Без связи с Большой землей остались 27 поселков в Слободо-Туринском и Байкаловском районах, а также в Махневском муниципальном образовании.

Для того, чтобы обеспечить людей продуктами питания и препаратами налажена работа 3 паромных переправ. Также между поселками и Большой землей курсируют 10 моторных лодок.