Бег и велогонка: в Екатеринбурге прошла эстафета «Великая Победа»

На время проведения состязаний в городе перекрывали проспект Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

В Екатеринбурге 29 апреля 2017 года прошла традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», сообщает официальный портал города.

На время проведения эстафеты с 09.30 до 14.30 в Екатеринбурге была перекрыта улица Ленина, что осложнило передвижение в центре города.

Сама эстафета началась с парада участников. Между собой соревновались учащиеся школ, вузов и техникумов, сборные городов области, а также спортивных школ.

Отличительной чертой эстафеты в этом году стало участие велосипедистов. В прошлом году они в соревнованиях не выступали.

Участникам эстафеты необходимо было пробежать один круг. Участникам спортивных клубов задачу усложнили — два круга с 18 этапами.