Наверх
Бег и велогонка: в Екатеринбурге прошла эстафета «Великая Победа»
18:24, сегодня
Тонем и горим: Свердловская область страдает от паводков и лесных пожаров
17:19, сегодня
Хотел привезти к себе гостей: в Сосьве опытный водитель сел пьяным за руль и погиб
16:16, сегодня
Смотрите, чтобы не сдуло: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
15:29, сегодня
Пять тысяч тонн мусора на 60 тысяч горожан: в Екатеринбурге прошли массовые субботники
14:50, сегодня
«Вам не надоело?!»: в центре Екатеринбурга прошел митинг против действующей власти
14:07, сегодня1
Готовим кроссовки: в Екатеринбурге дали обратный отсчет летнему марафону «Европа – Азия»
13:56, сегодня1
Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК обыграли действующего чемпиона Евролиги
13:05, сегодня
В Екатеринбурге защитник прав автомобилистов едва не задавил автора транспортной реформы
12:36, сегодня
В Екатеринбурге на Вторчермете сгорели 11 гаражей
11:35, сегодня
Четыре человека пострадали в результате ДТП возле Суворовского училища в Екатеринбурге
10:26, сегодня
Танки в городе: в Екатеринбурге на репетицию парада Победы вывели технику
23:54, 28.04.2017
«Дед с отцом воевали, а что мне говорить внукам?» Екатеринбуржец рассказал, как будет выживать в реалити-шоу в тайге
21:00, 28.04.2017
В Екатеринбурге выступит экс-басист группы «Смысловые галлюцинации» Коля Ротов
20:40, 28.04.2017
Мисс Весна, Мисс Грация и Мисс Привлекательность: конкурс красоты среди осужденных прошел в колонии Краснотурьинска
20:11, 28.04.2017
100 рублей в день: с курортников в России будут взимать сбор
19:59, 28.04.20172
«Что наша жизнь – Дом-2»: Рецензия на фильм «Сфера»
19:43, 28.04.2017
"С судьей мы разобрались": Мутко объяснил Медведеву три удаления в скандальном матче "Зенит" - "Урал"
19:27, 28.04.2017
Банк России второй раз с начала 2017 года снизил ключевую ставку
19:25, 28.04.2017
«Пассажиры попадали, как кегли»: на перекрестке Мира – Первомайская иномарка врезалась в автобус
19:25, 28.04.2017
Сразу два серьезных ДТП произошли в Свердловской области: одна женщина погибла, семь человек пострадали
19:00, 28.04.2017
В Екатеринбурге будет две Монстрации? У «парада абсурда» появилось несколько организаторов
18:35, 28.04.2017
Названы самые популярные направления для туристов на майские праздники‍
18:27, 28.04.2017
За ролик с девочками екатеринбургский рекламщик получил престижную премию
18:13, 28.04.20171
В Ельцин Центре откроют апартаменты-гостиницу
17:50, 28.04.2017
Разваливается на глазах: здание детской филармонии в Екатеринбурге признали непригодным для эксплуатации
17:36, 28.04.2017
В Екатеринбурге врачи спасают голову первокласснику, которого сбила «Ока»
17:16, 28.04.2017
Екатеринбургский «Урал» выпустил ограниченную серию футболок в честь выхода в финал Кубка России
16:45, 28.04.2017
На обновление железнодорожного вокзала в Екатеринбурге потратят 14 миллионов рублей
16:41, 28.04.2017
В Екатеринбурге воссоздают сцены с фотографий военных лет
15:58, 28.04.2017
В Свердловской области просыпаются клещи: простой способ обезопасить себя от укусов
14:38, 28.04.2017
Посетителей «Радуга-Парка» в Екатеринбурге эвакуировали из-за забытой сумки
13:13, 28.04.2017
Прокуратура заявила, что видеоролики Руслана Соколовского запретят к просмотру
13:10, 28.04.2017
Прокуратура запросила 3,5 года колонии для «ловца покемонов» Руслана Соколовского
12:40, 28.04.2017
Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в свердловском водохранилище
12:22, 28.04.2017
Глава Росздравнадзора прибыл в Екатеринбург, чтобы подвести итоги проверок свердловских больниц
12:00, 28.04.2017
В Свердловской области мать требует три миллиона рублей от владельцев собак, убивших ее дочь
11:19, 28.04.2017
Реальный или условный срок: в Екатеринбурге со второй попытки начинаются прения по делу Руслана Соколовского
10:58, 28.04.20175
Свердловчанин отправился в тюрьму за убийство, совершенное в Казахстане 14 лет назад
10:42, 28.04.2017
В свердловской деревне школьница погибла от огнестрельного ранения
10:28, 28.04.2017
В Екатеринбурге уничтожили 4,5 тонны запрещенных фруктов и почти 200 килограммов мяса
10:01, 28.04.20171
«Может, выйдет из тюрьмы – станет блогером»: избитый автохамом Новоселовым общественник признался, что не держит зла
09:33, 28.04.2017
На трассе под Екатеринбургом ВАЗ насмерть сбил мужчину
09:18, 28.04.2017
«Умная» дверь для дома
09:09, 28.04.2017
Выходные в Екатеринбурге c 29 по 30 апреля: празднуем юбилей Павла Кашина, танцуем фламенко и утюжим Уральскую Грязь!
09:00, 28.04.2017
Центр Екатеринбурга перекроют ради Первомая
08:59, 28.04.2017
Крупный пожар в Нижнем Тагиле: три десятка спасателей тушат цех по обработке дерева
08:38, 28.04.2017
Праздничные выходные в Екатеринбурге будут солнечными и теплыми
08:24, 28.04.2017
Вымойте помидоры заранее: 7 советов от Роспотребнадзора, как безопасно отдохнуть на природе под Екатеринбургом в майские
08:21, 28.04.2017
Борца за независимость Калифорнии в Екатеринбурге шокировало молоко в пакетах
21:15, 27.04.20172
«Досадным недоразумением» назвали в кафе при Ельцин Центре скандал с журналистами
21:12, 27.04.2017

Бег и велогонка: в Екатеринбурге прошла эстафета «Великая Победа»

Бег и велогонка: в Екатеринбурге прошла эстафета «Великая Победа»
16+
Фото: официальный портал Екатеринбурга
На время проведения состязаний в городе перекрывали проспект Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

В Екатеринбурге 29 апреля 2017 года прошла традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», сообщает официальный портал города.

На время проведения эстафеты с 09.30 до 14.30 в Екатеринбурге была перекрыта улица Ленина, что осложнило передвижение в центре города.

Сама эстафета началась с парада участников. Между собой соревновались учащиеся школ, вузов и техникумов, сборные городов области, а также спортивных школ.

Отличительной чертой эстафеты в этом году стало участие велосипедистов. В прошлом году они в соревнованиях не выступали.

Участникам эстафеты необходимо было пробежать один круг. Участникам спортивных клубов задачу усложнили — два круга с 18 этапами.

  • В 2016 году в Екатеринбурге соревновались 258 команд, в этом году было заявлено 263 (из них 232 представляют уральскую столицу).
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 29.04.2017, 18:24
Тэги: Жизнь в городе, Спорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Производство Строительство Дороги Приговор Лошагину Интернет Убийство Ирины Вахрушевой ВУЗ Скандал с Новиковым Личное Медицина Бизнес Волейбол Голодовка в колонии Отношения Выставки Скандалы Новости России Животные Статистика Видео Высокие технологии Политика Конкурсы Пусть говорят Искусство Необычное Мужчины Расстрел на Депутатской Расстрел Общественный транспорт 9 мая Ту 154 Новости дня В Екатеринбурге -40 градусов ЖКХ Авто Самолет Биатлон Розыск ЧМ-2018 Ловец покемонов Храм святой Екатерины Рейтинг ГИБДД Секс Кто заработал ЗАГС История успеха МЧС Семья Культура Религия Дорожные воины Эксклюзив Спорт Хэллоуин-2015 Расписание Недвижимость Мировые новости Истории 9 мая Мотоциклы Жизнь в городе Экономика Погода Бэби-боксы Лайфхак Криминал Коллекторы Корь Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Кризис и санкции Интервью Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мода Путин Знаменитости Дело Пьянкова Опрос Новый год Еда Хоккей Смерть Горячее Деньги Убийство в Рахмангулово Сибирская язва Крушение самолета под Ростовом Рецензия Позитив Развлечения Баскетбол Взрыв Красота Пожар Фото Здоровье Горящие авто Грипп в Екатеринбурге Дети В Египте разбился самолет с российскими туристами Гололед Скорая помощь Екатеринбуржцы в разных странах Ельцин-центр Мультимедиа Отключение света Уралмаш, Эльмаш Шоу-бизнес Футбол Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ДТП Психология Отдых Афиша Дом-2 СМИ Самолет Минобороны упал в Якутии Женщины Ошибки врачей Катастрофа Взятки Транспортная реформа Приостановка полетов в Египет Новости Экономия Военный репортаж Мистика ИГИЛ Обрушение крыши на Калинина Транспорт Музыка Слухи Доска позора Туризм Студенты Грипп История Екатеринбурга Школа Растения Снос монастыря на Качканаре Образование Репортаж Война ритуальных агентств Суд Тест Парковки Происшествия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru