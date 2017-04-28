Бег и велогонка: в Екатеринбурге прошла эстафета «Великая Победа»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017
В Екатеринбурге 29 апреля 2017 года прошла традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», сообщает официальный портал города.
На время проведения эстафеты с 09.30 до 14.30 в Екатеринбурге была перекрыта улица Ленина, что осложнило передвижение в центре города.
Сама эстафета началась с парада участников. Между собой соревновались учащиеся школ, вузов и техникумов, сборные городов области, а также спортивных школ.
Отличительной чертой эстафеты в этом году стало участие велосипедистов. В прошлом году они в соревнованиях не выступали.
Участникам эстафеты необходимо было пробежать один круг. Участникам спортивных клубов задачу усложнили — два круга с 18 этапами.
- В 2016 году в Екатеринбурге соревновались 258 команд, в этом году было заявлено 263 (из них 232 представляют уральскую столицу).