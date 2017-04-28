Готовим кроссовки: в Екатеринбурге дали обратный отсчет летнему марафону «Европа – Азия»

До старта международного марафона осталось 100 дней.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017
В Екатеринбурге на площади Труда 29 апреля 2017 года запустили часы обратного отсчета до старта международного легкоатлетического марафона «Европа - Азия», сообщает официальный портал города.
Устройство установлено возле памятника основателям Екатеринбурга. На открытие часов пришли представители городской думы, спортсмены-любители и чемпион Свердловской области по марафонскому бегу Олег Кульков.
До начала марафонского забега с площади 1905 года осталось 100 дней.
- В прошлом году 6 августа в Екатеринбурге прошел второй марафон «Европа - Азия», в котором приняли участие более 4 тысяч бегунов. Среди участников были глава города Евгений Ройзман, звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а также именитые спортсмены.
- Участники забега остались недовольны организацией мероприятия. Многие марафонцы, отставшие от лидеров забега, пожаловались на нехватку воды.
- НАША провела репортаж с массового забега.