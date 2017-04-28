Пять тысяч тонн мусора на 60 тысяч горожан: в Екатеринбурге прошли массовые субботники

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017
В Екатеринбурге 29 апреля 2017 года с 09.00 проходит массовая уборка города. По данным официального портала города, на субботник вышли более 60 тысяч горожан. Вместе с жителями города на уборку вышли и чиновники, общественники и спортсмены.
Власть поделила город
Госслужащие разбились по секторам. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облюбовал для себя парк «Зеленая роща», где он посадил несколько саженцев.
Чиновники из Администрации города традиционно устроили уборку в Дендропарке на улице 8 Марта.
Фото: официальный портал Екатеринбурга
Возле областного госпиталя ветеранов войн уборку устроил полузащитник ФК «Урал» Артем Фидлер. На субботник он пришел вместе с дочерью.
Фото: департамент информационной политики главы региона
— Сегодня утром еду в такси на субботник «Метлы» к «Динамо», водитель спрашивает, куда я туда еду. Сказала про субботник, он тааак на меня посмотрел, думала, спросит, в своем ли я уме. Спросил, чиновник ли я, когда узнал, что по своей собственной инициативе, неожиданно признался: «Здорово! Я тоже хочу». А потом были прекрасные вдохновленные люди, которые по-настоящему без всяких разнорядок взяли и приехали в свой собственный выходной день, чтобы прибрать любимый город. Вдохновенно убирали, — поделилась своими впечатлениями от участия в субботнике на своей странице в соцсети Наталья Шахова.
Кто и где прибирается?
В остальных районах уборка сосредоточена в местах общего пользования. В Верх-Исетском района города жители приводят в порядок сквер на улице Опалихинской. В Железнодорожном районе уборка проходит в парке возле Управления железной дороги на улице Челюскинцев и на набережной от Макаровского моста до улицы Колмогорова, а также на набережной на улице Одинарка.
В Кировском районе все силы брошены на уборку скверов, территории возле администрации Кировского района и прибрежной зоны Храма во имя Святой Троицы .
Октябрьский район традиционно проводит субботник на площади Обороны, очищает от мусора развязки переулка Базового и улицы Луганской, улицы Реактивной — переулка Бокового, мост через Исеть у Армянской православной церкви и сквер на Метеогорке.
В Орджоникидзевском районе субботник проходит в парках «Уралмашевский» и «Эльмашевский».
В Чкаловском районе чистят парки «Спартак», «Чкалова» и береговую зону реки Патрушихи на Уктусе.
- Всего в городе субботник проходит на 34 площадках. Горожанам помогают более 700 единиц уборочной техники.
- По данным на 12:00 29 апреля в ходе субботника его участникам удалось убрать более 5 тысяч тонн мусора.