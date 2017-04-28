Пять тысяч тонн мусора на 60 тысяч горожан: в Екатеринбурге прошли массовые субботники

На уборку дворов вместе с горожанами вышли чиновники и футболисты «Урала».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

В Екатеринбурге 29 апреля 2017 года с 09.00 проходит массовая уборка города. По данным официального портала города, на субботник вышли более 60 тысяч горожан. Вместе с жителями города на уборку вышли и чиновники, общественники и спортсмены.

Власть поделила город

Госслужащие разбились по секторам. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облюбовал для себя парк «Зеленая роща», где он посадил несколько саженцев.

Чиновники из Администрации города традиционно устроили уборку в Дендропарке на улице 8 Марта.

Фото: официальный портал Екатеринбурга

Возле областного госпиталя ветеранов войн уборку устроил полузащитник ФК «Урал» Артем Фидлер. На субботник он пришел вместе с дочерью.

Фото: департамент информационной политики главы региона

— Сегодня утром еду в такси на субботник «Метлы» к «Динамо», водитель спрашивает, куда я туда еду. Сказала про субботник, он тааак на меня посмотрел, думала, спросит, в своем ли я уме. Спросил, чиновник ли я, когда узнал, что по своей собственной инициативе, неожиданно признался: «Здорово! Я тоже хочу». А потом были прекрасные вдохновленные люди, которые по-настоящему без всяких разнорядок взяли и приехали в свой собственный выходной день, чтобы прибрать любимый город. Вдохновенно убирали, — поделилась своими впечатлениями от участия в субботнике на своей странице в соцсети Наталья Шахова.

Кто и где прибирается?

В остальных районах уборка сосредоточена в местах общего пользования. В Верх-Исетском района города жители приводят в порядок сквер на улице Опалихинской. В Железнодорожном районе уборка проходит в парке возле Управления железной дороги на улице Челюскинцев и на набережной от Макаровского моста до улицы Колмогорова, а также на набережной на улице Одинарка.

В Кировском районе все силы брошены на уборку скверов, территории возле администрации Кировского района и прибрежной зоны Храма во имя Святой Троицы .

Октябрьский район традиционно проводит субботник на площади Обороны, очищает от мусора развязки переулка Базового и улицы Луганской, улицы Реактивной — переулка Бокового, мост через Исеть у Армянской православной церкви и сквер на Метеогорке.

В Орджоникидзевском районе субботник проходит в парках «Уралмашевский» и «Эльмашевский».

В Чкаловском районе чистят парки «Спартак», «Чкалова» и береговую зону реки Патрушихи на Уктусе.