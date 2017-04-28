Смотрите, чтобы не сдуло: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики ожидают шквалистый ветер в регионе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017
Синоптики Уральского Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на 29 апреля 2017 года в связи с ухудшением погодных условий.
В ряде районов Свердловской области ожидается шквалистый ветер, скорость которого составит 20-25 м/с.
На время штормового предупреждения, как рекомендует МЧС, свердловчане должны соблюдать меры безопасности.
- Не нужно покидать квартиры и офисы без экстренной необходимости. Стоит закрывать окна и балконы.
- Не прятаться и не парковаться за рекламными щитами, деревьями, остановками и стенами домов. Также стоит отказаться от работ на высоте.