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«Вам не надоело?!»: в центре Екатеринбурга прошел митинг против действующей власти

«Вам не надоело?!»: в центре Екатеринбурга прошел митинг против действующей власти
16+
Фото: Евгений Светлый / «Наша Газета»
Но в отличие от протеста против коррупции, состоявшегося месяц назад, сегодняшняя акция была заранее согласована с правительством региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2017

Спустя месяц после многотысячного митинга против коррупции, обернувшегося задержанием 12 человек, каждого из которых оштрафовали на 10 тысяч рублей, недовольные действующей властью екатеринбуржцы вновь собрались в центре города. На этот раз поводом для сбора на площади Труда стала протестная акция под названием «#НАДОЕЛ». Ее организаторы призвали выйти на улицы всех, кому надоело жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, терпеть произвол судей и полиции, всего бояться и т.д.
 
Но основная цель мероприятия, запланированного как минимум в 40 городах нашей страны, была сформулирована так:

«29 апреля 2017 года в 14.00 (по местному времени) граждане России понесут к приемным президента письма с официальными требованиями к Владимиру Путину – не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году».

Правда, в тех городах, где приемные в субботу не работают (в том числе и в Екатеринбурге. – Прим.авт.), организаторы пообещали собрать обращения в заранее оговоренном месте и передать их в администрацию президента в Москве в ближайший рабочий день.
 
В столице Урала, как и месяц назад, местом сбора назначили площадь Труда. Однако в отличие от прошлого раза власти региона не стали возражать против митинга. Накануне организаторы получили ответ из Министерства общественной безопасности Свердловской области. Глава министерства дал добро на проведение акции «за права человека», в которой, по оценке организаторов, примут участие около 90 человек.
 
НАША ведет онлайн-трансляцию с событий. 

14.05. Митинг должен был начаться ровно в 14.00. Однако в это время полицейские только начали запускать людей на заранее огороженную территорию.

14.15. Первым на месте сбора оказался горожанин Василий, пришедший вместе с внуком и российским флагом.

– Да, мне тоже надоела вся эта путинская история, – сказал мужчина. – Конечно, сегодняшняя акция – капля в море. Но все же…

14.17. Пока представителей СМИ у памятника основателям города больше, чем участников митинга.

14.21. Одна из женщин, которая уже зашла за ограждение, жалуется полицейским на невозможно низкую пенсию. Стражи порядка стоят молча.

14.28. Екатеринбуржец Константин Гладкин пришел с плакатом, на котором изображен горящий в костре человек. Ниже, по словам молодого человека, была надпись: «Свободу Соколовскому. Инквизиция XXI века».

Однако нижнюю часть перед входом на площадь попросили оторвать представители министерства общественной безопасности региона.

Напомним, что 28 апреля 2017 года гособвинение запросило для ловца покемонов 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

14.32. Спустя полчаса после запланированного начала на площадь прошли около 40 человек 40. Разбившись на группы, люди общаются между собой. Здесь есть как молодежь, так и люди более старшего возраста.

14.38. Многих, кто пришел с провокационными плакатами, не пускают с ними на площадь.Поэтому людям приходится либо  расставаться с ними, либо разворачиваться. Лишь единицам, чьи плакаты стражи порядка посчитали вполне безобидными, удалось пройти с ними на площадь.  

— Путин уже почти как Брежнев. Вот и надоел! — кратко отвечает пенсионер на вопрос корреспондента НАШЕЙ об участии в митинге.

У пожилого мужчины в руках табличка с требованием свободы, равенства, братства.

— Почему на Медведева дело так и не завели, а Соколовского судят? Почему у нас в стране нормальные люди сидят? — возмущается женщина в центре одной из групп.

14.45. Рядом с ней стоит Леонид Мельчаков — один из оштрафованных за участие в акции «Он вам не Димон».

— Сегодня я пришел с плакатом «Свободу Кунгурову!», но он, как и многие другие, с которыми пришли люди, оказался неуместным. Пропустили только без него. Надеюсь, сегодня не задержат, согласовали же все-таки, — сказал Мельчаков.

И только парень это сказал, как полиция обратила внимание на чересчур раскричавшегося пенсионера. В порыве захлестнувших его эмоций, он крикнул: «Да он дурак!»За что удостоился чести стать первым, кого стражи порядка увели в автозак. И, как оказалось, единственным.

15.00. После задержания пенсионера организатор мероприятия отметил, что отношение власти к народу ярко проиллюстрировало и то, как полиция затруднила проведение сегодняшней акции.

Вслед за организатором взяла слово юрист Юлия Федотова. Она выступила в поддержку Руслана Соколовского.

— Всем известно, что 11 мая Руслану вынесут приговор. Гособвинитель потребовала для него 3,5 года за то, что он высказал свое мнение, отличное от позиции госудасртва. Прокурор фактически признал, что в России нельзя быть атеистом. Кроме того, она сказала, что, если Руслану Соколовскому что-то не нравится в Росии, он имеет право сменить гражданство. То есть не нравится Россия – вали в США.  Прекрасно! И это  говорит представитель государства! А те статьи, по которым судят Руслана, направлены исключительно на борьбу с инакомыслием и ни на что более. Это совершенно резиновые нормы: об оскорблении чувств верующих и об экстремизме. Нормы настолько резиновые, что под них можно притянуть все, что угодно. Более того, в деле Соколовского и гособвинитель, и эксперты официально признали, что отрицание существования Бога у нас преступно, а также ему вменялось в вину выражение негативного отношения к власти. То есть у нас в стране нет свободы мысли и слова. В России человек вообще не ценится. Власть нужно менять! Свободу Руслану Соколовскому! — сказала Федотова.

Ее слова люди встретили аплодисментами.

15.16. После чего начали выступать и другие участники акции. Ссылаясь на законодательство и Конституцию РФ, люди требовали смены власти. Периодически толпа начинала скандировать фразы из выступлений: «Россия — светское государство!», «Хватит это терпеть!», «Надоело!», «Путин, не ходи на выборы!».

Среди выступающих много молодежи.

15.30. Одна из женщин напомнила о проблемах дальнобойщиков, которых «обдирает система «Платон». Дальнобойщики, которые с начала апреля бастуют на ЕКАД, тоже пришли на митинг.

— Я бы хотел обратиться к Путину. Владимир Владимирович, введите в стране налоги, отмените ограничивающие любую деятельность пошлины! — заявил один из членов Объединения перевозчиков России.

15.38. Но, несмотря на громкие и смелые фразы, которые позволяли себе некоторые выступающие и дружно поддерживали остальные участники акции, люди начали потихоньку расходиться еще за полчаса до завершения.

15.40. Не все смогли простоять два часа на продуваемой холодным ветром площади, из-за которого слышно было далеко не все, хотя выступающие говорили в мегафон.

— Надо бы что-нибудь спеть, что ли. Как на концерте. Чтобы разогреть публику, — заметил, поежившись от холода, стоящий в сторонке парень.

15.54. Суть выступлений собравшихся на площади людей свелась к обвинениям действующего главы государства во всех мыслимых и немыслимых грехах.

Только вот до конца акции на площади выстояли только 30 человек.

15.59. Напоследок один из участников пригласил всех присутствовавших собраться на очередном митинге против коррупции. Акция запланирована на 12 июня 2017 года.

16.14. Но после завершения акции не все разошлись сразу. Некоторые участники митинга задержались у памятника Татищеву и де Геннину, чтобы обсудить то, что еще не успели.

На этом мы завершаем НАШУ трансляцию.

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Евгений Светлый, 29.04.2017, 14:07
Тэги: Политика, Фото, Путин
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Сергей29 апреля 2017, 14:56
Не надоело пенсионер Сергей Васильевич
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