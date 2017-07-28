Каждый шестой выпускник Уральского юридического института МВД закончил вуз с отличием

Этот год стал особенным для учебного заведения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017

Сегодня на плацу Уральского юридического института МВД России, состоялась торжественная церемония вручения дипломов 314 выпускникам.

Каждый шестой в этом году окончил вуз с отличием, один из выпускников вместе с красным дипломом получил золотую медаль. За время существования института МВД подготовлено порядка 17000 офицеров.

В некотором роде 2017 год стал особенным. Впервые в истории института его выпускниками стали 10 курсантов из Монголии и Таджикистана.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова обратилась к выпускникам с просьбой не забывать преподавателей института, ведь они на протяжении многих лет вкладывали в воспитательный процесс не только знания, но и частицу своего сердца.

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