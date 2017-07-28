Уральские дайверы покорили Северный Ледовитый океан

Ради осуществления своей мечты они проехали 8000 километров на автобусе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017

В Екатеринбург вернулась группа дайверов, которая покорила просторы Северного Ледовитого океана и нырнула в Баренцево море.

Ради осуществления своей мечты 30 экстрималов преодолели 8000 тысяч километров за трое суток на автобусе и проехали более 20 городов.

– Невероятно-грандиозная поездка наконец состоялась! Все вернулись домой целыми и невредимыми! Удивительная дайверская выдержка и все ради чего? Да! Ради ПОГРУЖЕНИЙ в северные воды России! – пишут дайверы в своей группе "ВКонтакте"



Бескрайние просторы северного ледовитого океана насыщены огромным крабом, морским ежом и гребешком. Зрелище фантастическое!

Напомним, что в июне этого года эти дайверы впервые погрузились в затопленный карьер Старая Линза.

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