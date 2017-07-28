В Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Героя России

Она расположена у Верх-Исетского пруда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017

В Екатеринбурге появилась улица имени Героя России Леонида Валова. Она расположена вблизи Верс-Исетского пруда между улицами Татищева - Лоцмановых - Металлургов - Юрия Исламова и проходит от строящегося проектируемого участка улицы Татищева до проектируемого участка Крауля.

– Полковник Валов зачислен навечно в списки личного состава гарнизона и занесен в Книгу памяти ГУ МВД России по Свердловской области . В преддверии Дня Героев Отечества региональный полицейский главк выступил с инициативой присвоить имя этого легендарного офицера одной из улиц Екатеринбурга. Низкий поклон всем, кто поддержал и воплотил в жизнь данную патриотическую идею. Многие планируют лично посетить микрорайон, названный в честь нашего легендарного земляка, который ради спасения Отечества от криминально-террористичекой мрази отдал самое дорогое - собственную жизнь. Стоит отметить, что дочь полковника Валова пошла по стопам отца и работает в уголовном розыске, – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Прежде улица носила проектное название "Новая-3.

Справка:

Леонид Валов родился в 1947 году в Свердловске. Полковник милиции, участник первой чеченской войны. В декабре 1995 года боевики атаковали Гудермес, где в это время находился в служебной командировке Леонид Григорьевич.

Под его руководством группа военнослужащих подобралась к зданию комендатуры, которая была блокирована боевиками. Во время попытки прорваться в здание военнослужащих обнаружили боевики, тогда Валов, который находился в стороне от основного отряда, начал вести автоматный огонь, меняя позиции, чтобы у боевиков сложилось впечатление, что основные силы военнослужащих сосредоточены в этом месте. Это позволило остальным прорваться в комендатуру, но сам Валов был смертельно ранен и погиб на месте.

Спустя несколько дней при попытке спасти его тело погиб майор милиции Владимир Ласточкин, который также получил звание Героя России посмертно.

В честь Леонида Валова в Екатеринбурге каждый год проводятся соревнования по дзюдо.

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