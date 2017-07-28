В Нижнем Тагиле пропали два подростка

Это их не первый побег из дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017

Полиция Нижнего Тагила объявила в розыск двух подростков, которых после пропажи видели вместе.

Дмитрий Рассадин 08.05.2002 г.р ушел из дома утром 26 июля.

Приметы: рост 154 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы пепельного цвета, носит густую челку, глаза светлые, брови прямые, губы толстые, нижняя губа оттопыренная, уши прилегающие, нос широкий, спинка носа прямая, кончик носа "картошкой"

Особая примета – на правой руке многочисленные шрамы.

Был одет в черную кофту с капюшоном, спортивные синие штаны, черные кроссовки. Подросток воспитывается в неблагополучной семье. Ранее несколько раз уходил, но родители не сообщали об этом в полицию.

Илья Наливайко, 02.09.2001 г.р, ушел из дома днем 27 июля

Приметы: рост 160-165 см., телосложение худощавое, волосы темно-русые, прямые, глаза темные, брови прямые, губы тонкие, уши прилегающие, нос широкий, спинка носа прямая.

Особая примета: под нижней губой имеется родинка.

Был одет в свитер светло-серого цвета, спортивные шсветло-серые штаны, темно-серую ветровку, черную кепку и черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак с рисунком синего цвета. Илья проживает в 2-комнатной благоустроенной квартире, обеспечен всем необходимым. Его родители развелись в 2007 году. Отец мальчика отношения с сыном поддерживает, участие в воспитание принимает, материально не помогает. Ранее подросток неоднократно уходил самовольно из дома. На профилактическом учете состоял, но был снят.

Вчера подростков видели вместе у ТРЦ DEPO.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчиков просят позвонить в отдел полиции № 18 по телефонам: 02; 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 – дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних.



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