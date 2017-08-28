Житель Красноуфимска не смог улететь в Турцию из-за долгов по алиментам

Теперь он водитель маршрутки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Алиментщик из Красноуфимска не смогу улететь отдыхать в Турцию из-за долгов. Мужчина был в шаге от долгожданной поездки, но его остановили в аэропорту.

Сергей Д. развелся с женой и полностью забыл о своем 10-летнем сыне. Он больше года бегал от судебных приставов и не работал официально.

– Задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка составила порядка двухсот тысяч рублей. Кроме того, в отношении должника вынесено постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, – сообщает пресс-служба ФССП Свердловской области.

Этим летом Сергей купил путевку в Турцию, но так и не смог отдохнуть.

В итоге он устроился работать водителем маршрутки и начал платить алмименты.

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