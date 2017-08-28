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Жителей Екатеринбурга зовут на всероссийский субботник

Жителей Екатеринбурга зовут на всероссийский субботник
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В планах очистить от мусора пляжи, скверы и парки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

С 2 по 30 сентября в России пройдет всероссийский субботник "Зелёная Россия", который затронет и Екатеринбург. Горожан призывают выйти на улицу и очистить от мусора пляжи, водоемы, скверы и парки.

Всего в субботнике будут задействованы более 200 площадок по всей Свердловской области. Полный список будет опубликован ближе к мероприятию.

– Для жителей Екатеринбурга, желающих принять участие в субботнике 2 сентября, предусмотрены участки, размещённые в Юго-Западном (квартал 99) и Шувакишском (кварталы 17, 18) лесных парках, – сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

  • Также запланирована уборка сквера на улице Чапаева возле тубдиспансера. Там субботник пройдет 9 сентября в 10.00.

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Олег Галимов, 29.08.2017, 09:59
Тэги: Новости дня, Новости
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