Жители Свердловской области стали меньше зарабатывать и тратить

Доходы и расходы сократились в июне этого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В июне 2017 года номинальные доходы свердловчан сократились на 3,4 процента по сравнению с июнем прошлого года, а расходы - на 3,3 процента.

В абсолютном исчислении доходы жителей Свердловской области в июне 2017 года составили 160,1 миллиарда рублей, расходы - 160,7 миллиарда. При этом, по данным Свердловскстата, в первом полугодии 2017 года доходы свердловчан выросли на 0,1 по сравнению с прошлым годом и достигли 870,6 миллиарда рублей, а расходы сократились на 0,6 процента и составили 876,6 миллиарда рублей.

Что касается прошлого года, то в первом полугодии номинальные доходы свердловчан увеличились на 1,7 процента по сравнению с 2015 годом, а реальные – сократились на 8,9 процента с учетом роста цен на товары и услуги.

В августа стоимость минимального набора продуктов снизилась на 3,9 процента и составила 4 066,8 рубля. Ожидается, что в сентябре 2017 года продукты питания подешевеют, особенно – овощи и фрукты, стоимость которых упадет на 80 процентов.

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