«Людям неважно, как избираются главы»: Куйвашев о том, чем назначенный мэр лучше избранного

Действующего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана выбрали в 2013 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Действующий глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, чем, по его мнению, назначенный мэр города лучше избранного.

По словам врио губернатора региона, у чиновника, который подчинен представительному органу власти, больше ответственности.

– Людям неважно, как избираются главы, а важно, чтобы были благоустроены их дома, важно конкретное решение вопросов. Люди выбирают депутатов, а депутаты главу на конкурсе. Есть другие примеры, когда мы избираем руководителя, а он бездействует, не приносит пользу городу. И надо пять лет ждать, город отбрасывает назад. Сегодня у депутатов есть возможность отозвать главу. Мы имеем массу примеров, когда избранные главы в дикой схватке находились с депутатами, – заявил Куйвашев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".