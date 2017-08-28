На Уральском кинофестивале зрителям покажут картины в жанре сферического кино

Гости мероприятия смогут слетать в космос и взобраться на Эльбрус.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

На Уральском открытом фестивале российского кино, который стартует в Екатеринбурге уже на этой неделе, зрители смогут увидеть фильмы в жанре сферического кино. Об этом рассказали в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Показы пройдут в рамках программы "Русские сезоны. Виртуальная реальность". Зрители будут надевать шлемы и смотреть фильмы в формате 360 градусов. Например, уральцам предоставят возможность побывать в шкуре астронавта вместе с героями фильма "Время первых. Первый выход человека в открытый космос". При просмотре картины "Эльбрус" посетители фестиваля смогу подняться на вершину этой горы, а на сеансе "Эрмитажа" – окунуться в атмосферу царской эпохи вместе с Константином Хабенским.

II Уральский открытый фестиваль российского кино состоится в Екатеринбурге и других городах Свердловской области 2-8 сентября.

За эти дни на Урале пройдет более 250 показов. Церемония открытия состоится в киноконцертном театре "Космос".

Фильмы программы RUSSIAN VR SEASONS будут демонстрироваться в Ельцин Центре.

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