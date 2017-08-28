Покупай, торопись: треть акций КРК «Уралец» выставили на продажу за 260 миллионов

Такое решение одобрили депутаты Законодательного собрания.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
"Фонд имущества Свердловской области" объявил аукцион по продаже трети акций КРК "Уралец" в Екатеринбурге.
Начальная цена – 259 335 000 рублей, шаг аукциона – 6 483 375 рублей, задаток – почти 52 миллиона.
– Приватизация пакета акций КРК, находящихся в государственной казне Свердловской области, позволит увеличить доходы областного бюджета, оптимизировать структуру государственного имущества Свердловской области, а оставшимся акционерам реализовать концепцию реконструкции существующего здания, – говорится в заявлении МУГИСО.
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Остальные 66 процентов акций принадлежат холдингу УГМК.
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Заявки на участие принимаются до 23 сентября, сами торги пройдут 27 сентября этого года.
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