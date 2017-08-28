Поток мигрантов в Свердловскую область вырос на 20 процентов

С января по август 2017 году в регион приехали более 90 тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

В 2017 году количество мигрантов, прибывающих в Свердловскую область, увеличилось на 20 процентов, сообщает ТАСС.

Поток мигрантов на Средний Урал с января по август этого года увеличился на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. На территорию Свердловской области въехало около 91 тысячи человек, 84 процента из них прибыли из государств с безвизовым порядком выезда. В прошлом году с января по август в регион приехали 76 тысяч мигрантов.

Больше всего в Свердловскую область приезжают жители Таджикистана (42 процента от общего числа), Киргизии (18,8 процента) и Узбекистана (9,6 процента) Из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии прибыли 25,8 тысячи человек (28,3 процента от общего количества).

Среди стран с визовым порядком въезда лидирует Китай. С начала 2017 года в Свердловскую область приехали 8,5 тысяч жителей этой страны (9,3 процента от общего количества).

Увеличение количества мигрантов, прибывающих в Свердловскую область, связано со стабилизацией экономики России и тем, что наш регион является развивающимся субъектом РФ.

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