Режиссер Юрий Грымов попросил Поклонскую облагородить место в Екатеринбурге, где расстреляли семью Романовых

Если депутат не отреагирует – можно будет скинуться и самим, отметил он.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Режиссер Юрий Грымов попросил Наталью Поклонскую спасти крест на месте гибели Романовых. На своей странице в Facebook он написал открытое письмо экс-прокурору Крыма с просьбой направить ее энергию на восстановление благоустройства на месте дома Ипатьевых.

Режиссер побывал в Екатеринбурге на предварительном показе своей новой картины "Три сестры". Гуляя по городу, он увидел красивый Храм-на-Крови,а рядом клумбы с засохшими цветами и потрескавшийся крест.

– Я увидел Храм-на-Крови, с любовью выстроенный. А буквально в пяти шагах от храма (здесь, как помнят старожилы, как раз стоял Ипатьевский дом) неприглядное зрелище. Я увидел крест на потрескавшемся постаменте, табличку с надписью, полуразвалившиеся клумбы с засохшими цветами — вот и вся символика. Мне показалось это неприятным и странным. Поэтому я обратился к госпоже Поклонской, зная ее настойчивость. Так и написал: «Вы выносите на всенародное обсуждение содержание фильма, посвященного императору Николаю II, — пусть его никто почти еще не видел, даже, возможно, Вы сами». Но, может, хоть здесь она сможет помочь?