Суд отменил приговор свердловчанке, которая украла иконы и продала их за 1,5 миллиона рублей

Женщина похитила иконы во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Свердловский областной суд отменил приговор Наталье Беспаловой, осужденной за кражу полутора миллионов рублей, вырученных на продаже украденной иконы.

Руководителя дополнительного офиса Свердловского регионального общественного фонда "Возрождение Невьянской иконописи и народных промыслов" Наталью Беспалову приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима за кражу трех икон, принадлежащих Невьянскому музею иконы. Кража произошла в Сочи во время Олимпиады-2014. Женщина продала иконы за полтора миллиона рублей и присвоила деньги себе.

– Апелляционная инстанция Свердловского областного суда отменила обвинительный приговор из-за неконкретизированности предъявленного Наталье Беспаловой обвинения. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, – сообщили в пресс-службе облсуда