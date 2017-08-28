Свердловских антимонопольщиков возмутило требование администрации о зеленых автобусах

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017
Глава Свердловского УФАС Дмитрий Шалободов в ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня, 29 августа, заявил, что его ведомство начнет производство в отношении администрации Екатеринбурга.
Поводом к этому послужили контракты на маршруты общественного транспорта, которые мэрия заключала с перевозчиками. В частности, ФАС возмутило требование мэрии покрасить все автобусы и маршрутки в зеленый цвет.
– Если транспортное средство соответствует всем техническим регламентам и возможность его использования соответствует тем нормам и правилам, которые существуют в РФ, значит, иные ограничивающие требования будут нарушать антимонопольное законодательство, – отметил Дмитрий Шалободов.
Глава свердловского ФАС рассказал, что от перевозчиков к ним поступило множество жалоб, в которых они указывали на нарушения законодательства о закупках.
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