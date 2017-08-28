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«Так решили горожане»: в мэрии Екатеринбурга объяснили, почему перевозчики должны перекрасить автобусы в зеленый цвет

"Так решили горожане": в мэрии Екатеринбурга объяснили, почему перевозчики должны перекрасить автобусы в зеленый цвет
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Фото: Архив НАШЕЙ
По мнению жителей столицы Среднего Урала, это даст положительный эффект.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.08.2017

Перевозчики Екатеринбурга должны перекрасить все автобусы в зеленых цвет, так как именно этот оттенок победил в результате голосования среди горожан. Таким образом в мэрии ответили на претензии антимонопольщиков, которые посчитали требования к владельцам подвижных составов слишком жесткими.

– Проголосовавшие екатеринбуржцы приняли решение, что зеленые автобусы, курсирующие по городу, дадут положительный и яркий эффект, – объясняют в пресс-службе мэрии. – Как отмечают сами жители в своих пожеланиях, им хотелось больше ярких цветов, которые скрасят дождливую или морозную уральскую погоду, будут радовать туристов. Зеленый – цвет весны, лета, один из основных в геральдике Екатеринбурга. Также немаловажно, что автобусы зеленого цвета отвечают требованиям безопасности и хорошо видны в транспортном потоке даже в темное время суток.

  • Напомним, сегодня глава Свердловского УФАС Дмитрий Шалободов заявил, что его ведомство начнет производство в отношении администрации Екатеринбурга из-за слишком жестких требований к перевозчикам.
  • Кроме цвета автобусов, важными критериями отбора являются вместительность, возраст не старше пяти лет, доступность для маломобильных групп населения и другие требования к качеству подвижного состава.

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Игорь Труш, 29.08.2017, 20:23
Тэги: Транспорт, Транспортная реформа
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